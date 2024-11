Torpederen spreidingswet brengt bestuur ‘in lastig parket’

Foto: ANP VINCENT JANNINK

De spreidingswet werkt en mag niet in de prullenmand ’tot er een deugdelijk alternatief voor voldoende asielopvangplekken ligt’. Dat stellen de commissarissen van de Koning (CvdK’s) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Door de politieke discussie over de wet voelen lokale bestuurders zich geregeld in hun hemd gezet.

De commissarissen hebben minister Faber van Asiel en Migratie geïnformeerd over het aantal gerealiseerde opvangplekken en hun plannen om voor de toekomstige opvang. In 7 provincies zijn niet het gevraagde aantal opvangplekken gerealiseerd, maar dankzij de spreidingswet zouden veel gemeenten de juiste richting zijn ingeslagen.

‘Onverkort achter spreidingswet’

‘Alle commissarissen van de Koning staan onverkort achter de spreidingswet die beoogt, door een evenwichtige spreiding van opvanglocaties, rust en stabiliteit te brengen in de asielopvang,’ licht Commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijsma schriftelijk toe. ‘We kunnen constateren dat de spreidingswet nu al effect sorteert: de gemeentelijke plannen laten zien dat de komende 2 jaren meer gemeenten dan voorheen asielopvang bieden en we zien oók een beweging van noodopvang naar duurzame opvang.’

Het voornemen van het nieuwe kabinet om de spreidingswet kort na inwerkingtreding alweer in te trekken, maakte de situatie er lokaal niet eenvoudiger op. ‘Dit heeft in zijn algemeenheid een wissel getrokken op politiek-bestuurlijke bereidheid te voldoen aan de spreidingswet. Lokale bestuurders kwamen hierdoor regelmatig in een lastig parket bij het geven van uitleg over beoogde opvanglocaties aan omwonenden.’

Geen regie

Zonder de verdeling in de spreidingswet wordt de verdeling van de asielopvang ‘onhelder’, vreest Klijnsma, die namens de provincies aan de landelijke overlegtafel asiel zit. ‘De minister kan dan geen regie meer voeren.’ Ook de gemeentekoepel VNG roept op voorlopig vast te houden aan de wet. ‘Dankzij de spreidingswet gaan meer gemeenten een bijdrage leveren aan de asielopvang dan daarvoor.’

Wat er gebeurt met contracten die zijn getekend voor gebouwen en grond, weet Klijnsma niet. Voor de grootschalige opvanglocaties die de minister ervoor in de plaats wil, ziet de oud-staatssecretaris van Sociale Zaken geen animo: ‘Ik heb nog geen gemeente gehoord die zich daarvoor gaat melden.’