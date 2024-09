‘Met gebrek aan regie creëert kabinet eigen opvangcrisis’

Foto: ANP FREEK VAN DEN BERGH

Als het ministerie van Asiel en Migratie geen regie neemt bij het zoeken naar opvanglocaties voor asielzoekers, creëert het kabinet zelf een opvangcrisis. Dat meent voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Sharon Dijksma.

‘Want in principe zijn we met z’n allen best in staat die plekken te creëren,’ aldus Dijksma op NPO Radio 1. ‘Maar dat moet wel gebeuren met behulp van Den Haag, we kunnen dat niet allemaal alleen’. De voorzitter ervaart momenteel wel dat de VNG er ‘voor een belangrijk deel’ alleen voor staat. Dat het aanmeldcentrum in Ter Apel overloopt heeft ‘te maken met een gebrek aan regie vanuit het kabinet op dit moment bij het zoeken naar plekken’.

Niet vanzelf

Dat tot nu toe geen asielzoekers buiten hoefden te slapen bij het aanmeldcentrum komt volgens Dijksma door inzet van onder andere Stadskanaal, Leiden, Zutphen en haar eigen gemeente Utrecht. ‘Gelukkig wordt er vanuit het land hulp aangeboden, maar het gaat allemaal niet vanzelf,’ aldus de burgemeester in het programma Sven op 1.

Spoedwet

Dijksma denkt dat een spoedwet kan helpen de problemen rond het asieldossier aan te pakken, maar voor een asielnoodwet zoals het kabinet voorstelt ziet zij geen grondslag. ‘Dan moet je zoals Polen destijds na de inval in Oekraïne in een nacht zo’n 100.000 vluchtelingen voor je deur hebben staan. Dan is er echt sprake van een noodsituatie.’

Een spoedwet optuigen is volgens de VNG-voorzitter niet het issue waarover gemeenten zich de grootste zorgen maken. Het bredere asielbeleid, gebrek aan regie en ‘het averechtse effect van voorstellen die het huidige kabinet doet’, staan hoger op de agenda.

Landelijke regietafel

Dinsdagavond deelde de VNG-voorzitter haar zorgen in een telefoongesprek met asielminister Faber. ‘Ik heb het idee dat mijn boodschap goed is verstaan’. Faber heeft, volgens Dijksma ‘na een hele tijd en lang aandringen’ vanuit de VNG, voor donderdag de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie bijeengeroepen. Dat schrijft de minister ook in antwoord op Kamervragen. Dan bespreken het ministerie, de asielcommissie van de VNG, provincies en lokale overheden over ‘hoe het nu verder moet’.