Senioren: gebrek aan levensloopbestendige woningen

Ouderen geven hun gemeente gemiddeld een 6,4 als het gaat om de inzet voor senioren. Veel gemeenten krijgen een onvoldoende door het gebrek aan levensloopbestendige woningen. De gemeente Oldenzaal is het meest seniorvriendelijk. Dit blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis (VEH), die ervoor pleit om ouderen tijdig te betrekken bij nieuwbouwplannen.

De vereniging hield hiervoor een peiling onder 34.600 leden van 50 jaar en ouder. In totaal zijn 237 gemeenten meegenomen. Gemeenten kregen rapportcijfers voor verschillende onderdelen. Zoals de mate waarin 50-plussers betrokken worden bij veranderingen in de woonomgeving, de beschikbaarheid van woningen voor ouderen, gemeentelijke voorzieningen en actief stimuleren van het gevoel van sociale verbondenheid.

Voorzieningen

De beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen voor senioren laat in de meeste gemeenten veel te wensen over, aldus VEH. Gemiddeld geven de deelnemers op dat gebied een 4,8. De voorzieningen voor ouderen zijn meestal wel op orde. Die werden namelijk gemiddeld met een 7,3 beoordeeld. Hierbij gaat Winterswijk aan kop met een 8,6 aan kop. De gemeente Buren kreeg hiervoor als enige gemeente een onvoldoende.

Top 5

De top 5 van best scorende gemeenten qua seniorvriendelijkheid bestaat uit Oldenzaal met het cijfer 7,1, Nunspeet en Winterswijk met een 7, Kerkrade (6,9) en Hardenberg (6,8). Onderaan de lijst staan Wijdemeren, Buren en Schouwen-Duivenland met een 5,1, Vlissingen (5,2) en Kaag en Braassem (5,3).

Actief woonbeleid

Actief gemeentelijk woonbeleid voor senioren is volgens VEH belangrijk om de kansen op een passende woning verbeteren. Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis: ‘Veel oudere mensen willen wel verhuizen, maar zien dat er niet of nauwelijks passende, kleinere woningen beschikbaar zijn. Als die niet worden gebouwd kunnen ze geen kant op en komen er geen woningen vrij voor de groep mensen die juist staan te springen om een iets ruimer huis. Het is daarom van groot belang voor gemeenten om ouderen tijdig te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen.’

Initiatieven nemen

Volgens Kremer kunnen gemeenten de bouw van levensloopbestendige nieuwe woningen in hun gebiedsontwikkeling vastleggen en zelf initiatieven nemen. ‘In overleg met ontwikkelaars, bouwers en makelaars moeten de woonbehoeften van senioren worden omgezet in de bouw van geschikte seniorenwoningen. Dat is in het belang van alle inwoners.’

Passende huisvesting

Ouderen blijven langer in hun eigen huis wonen en verschillende gemeenten spelen daar op in. Zo ontwikkelen Amsterdam en Rotterdam nieuwe woonzorgconcepten, die mensen in staat stellen zo lang mogelijk veilig en prettig thuis te wonen.

Doorstroom stimuleren

Andere gemeenten zetten regelingen in om doorstroom te stimuleren. Zo biedt Utrecht bijvoorbeeld een verhuispremie voor wie een grote sociale huurwoning heeft en wil verhuizen naar een kleiner huis. Ook proberen gemeenten de doorstroom van senioren te stimuleren en faciliteren met verhuishulp en -regelingen.