Verhuispremie voor inwoners die kleiner willen wonen

Inwoners van de gemeente Utrecht met een grote sociale huurwoning die willen verhuizen naar een kleinere of seniorenwoning kunnen hiervoor een flinke verhuispremie krijgen. Zo wil de gemeente doorstroming op gang brengen. Ook andere gemeenten hebben vergelijkbare regelingen.

De verhuispremie bedraagt 5.000 euro voor mensen met een zogenoemde U-pas. Voor anderen is het 3000 euro. De regeling is bedoeld voor wie een grote sociale huurwoning met minimaal 4 kamers heeft. De huidige woning moet binnen de gemeentegrenzen staan. De nieuwe woning in de regio Utrecht. Wie de verhuispremie krijgt, mag zelf weten waar deze voor te gebruiken. Denk aan het huren van een bus, of voor het kopen van nieuwe gordijnen.

Eenmalige regeling

Het totale budget voor de verhuispremie bedraagt 250.000 euro. Vooralsnog is de regeling éénmalig. De gemeente Utrecht verwacht ‘dat er veel belangstelling voor de premie zal zijn, en dus ook dat deze snel op zal zijn.’

Verleiden om te verhuizen

Het doel van de premie is om om bewoners die een relatief grote woning hebben, te verleiden om te verhuizen naar een woning die beter bij hen past. Hierdoor komt er een woning vrij voor grotere huishoudens. Wethouder Dennis de Vries: ‘De verhuispremie helpt om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Het helpt mensen – zowel de eerste als de tweede verhuizers – om de stap naar een beter passende woning te zetten. In omvang is de maatregel misschien bescheiden, maar het telt op bij alle andere maatregelen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Alle beetjes helpen, iedere woning is er één.’

Beter benutten woningvoorraad

De regeling met de verhuispremie is een van de Utrechtse maatregelen om bestaande woningvoorraad beter te benutten. Zo hebben corporaties de mogelijkheid om bij bepaalde plekken buurtvoorrang toe te passen. Dit geldt voor zowel de sociale als de middenhuur. Ook is er een voorrangsregel in de toewijzing van woningen voor 65-plussers. En sinds dit voorjaar heeft de gemeente ook een Woonadviseur Ouderen 55plus. Inwoners vanaf 55 jaar kunnen gratis vragen stellen over de woning waarin zij oud willen worden.

Vergelijkbare doorstroomregelingen

Verschillende gemeenten hebben vergelijkbare regelingen om inwoners te laten doorstromen. Zo is er in de gemeente Amersfoort de regeling van Groot naar beter, naast andere doorstroomregelingen. Inwoners die naar een kleinere huurwoning verhuizen, krijgen voorrang en een verhuispremie van 750 euro. De huizen die zo vrij komen worden weer verhuurd aan starters en gezinnen. Ook in andere gemeenten loopt de verhuisregeling van Groot naar beter, zoals Amsterdam, Almere en Eemnes. De voorwaarden zijn redelijk hetzelfde, de vergoedingen verschillen.

Verhuispremie

In de gemeente Nieuwegein was er tot begin dit voorjaar een subsidieregeling verhuispremie. Verhuizende inwoners van 65 jaar of ouder konden aanspraak maken op een premie van 1.000 euro. In de gemeente Venlo is er een verhuisvoucher voor inwoners van AOW-leeftijd die verhuizen van een sociale eengezins-huurwoning naar een levensloopbestendige sociale huurwoning. De voucher heeft een waarde van 3000 euro. Deze is bestemd voor de verhuizing, het stofferen of het klussen aan de nieuwe woning.