CBS: Grootste huurstijging in ruim 30 jaar

De woninghuren waren in juli 2024 gemiddeld 5,4 procent hoger dan in juli 2023. Dit is de grootste huurstijging sinds 1993, toen de huren met hetzelfde percentage stegen. Vorig jaar stegen de huren met gemiddeld 2 procent, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. Rotterdam spant de kroon.

De huurverhogingen komen op een moment dat het al vrijwel onmogelijk is om een huurhuis, laat staan een betaalbaar exemplaar, te vinden op de overspannen woningmarkt. Dat geldt zeker voor de grote steden. Toch stegen daar het afgelopen jaar de huren ook flink door.

Rotterdam aan kop

Van de G4 kende Amsterdam met 5,2 procent de minst grote huurstijging. De ruimste huurstijging vond afgelopen jaar plaats in de gemeente Rotterdam. Hier stegen de huren met gemiddeld 5,9 procent. In Utrecht namen de huren met gemiddeld 5,8 procent toe en in Den Haag bedroeg de gemiddelde prijsstijging 5,4 procent. Deze percentages zijn wel beïnvloed door bewonerswisselingen, altijd hét moment voor verhuurders om de huurprijs te verhogen.

Drentenaren op kosten gejaagd

Op provinciaal niveau stegen de huren inclusief bewonerswisselingen het hardst in Drenthe, namelijk met 5,8 procent. Overijssel (5,7 procent) en Gelderland (5,6 procent) complementeren de top 3 van provincies met de hoogste gemiddelde huurstijging. Hekkensluiter was provincie Groningen met 5 procent. Ook hier maken de bewonerswisselingen deel uit van het cijfer voor de huurverhoging.

Prijzen sociale huur het hardst omhoog

Niet alle soorten huurwoningen zijn even hard gestegen in prijs. In de vrije sector ging het om een huurstijging van 5 procent. De huren van sociale huurwoningen daarentegen stegen met 5,6 procent bij corporaties en 5,7 procent bij overige verhuurders. Ongeveer twee derde van de huurwoningen in Nederland is in bezit van sociale verhuurders.

Wachten op invloed Wet betaalbare huur

Voor de middenhuursector verstrekt het CBS geen aparte cijfers, die vallen hier onder de vrije sector huurwoningen. Het middenhuursegment bestaat uit woningen met een huurprijs tussen de 879 euro (sociale huurgrens) en 1.165 euro per maand. Voor deze categorie huurwoningen is onlangs de Wet betaalbare huur opgetuigd die op 1 juli 2024 in werking is getreden. Onder deze wet krijgen gemeenten meer bevoegdheden om op te treden tegen huurprijzen, die hoger liggen dan het puntenstelsel voor huurwoningen toelaat. Volgens oud minister de Jonge voor Volkshuisvesting, die verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de wet, zou dit uiteindelijk moeten leiden tot minder hoge huren en meer betaalbare woningen. De vraag is of dit zo uitpakt. Eigenaren van huurwoningen in dit middensegment doen momenteel veel woningen in de verkoop, omdat verhuren niet meer rendabel zou zijn door de nieuwe reguleringen.