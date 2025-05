Nieuwe ronde Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen vanaf juni

Gemeenten kunnen binnenkort opnieuw financiële ondersteuning aanvragen voor de bouw van betaalbare huurwoningen voor kwetsbare groepen. De aanvraagperiode voor de nieuwe ronde van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) loopt van 10 juni tot en met 19 september 2025.

De RHA bestaat al langer en is er om het creëren van woonruimte voor kwetsbare groepen te stimuleren. In augustus 2024 konden gemeenten subsidie aanvragen voor de bouw van studentenwoningen. Het beschikbare budget was toen (na verhoging) 31,5 miljoen euro. Deze keer is er 60 miljoen beschikbaar.

Twee aandachtsgroepen

Deze nieuwe ronde van de RHA is gericht op twee aandachtsgroepen: uitwonende studenten en andere kwetsbare groepen. De studentenhuisvesting bouwt voort op de vorige ronde en is iets uitgebreid. Gemeenten kunnen nu namelijk ook aanvragen indienen voor zelfstandige studentenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte. Onder de tweede aandachtsgroep vallen dak- en thuislozen, statushouders, mensen die uit een zorginstelling vertrekken, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, mensen met sociale of medische urgentie en ontheemden uit Oekraïne.

Het budget wordt evenredig verdeeld over de twee groepen; er is 30 miljoen beschikbaar voor studentenwoningen en 30 miljoen voor de andere kwetsbare groepen.

Rangschikking van aanvragen

De aanvragen die gemeenten indienen voor uitwonende studenten worden gerangschikt op basis van de volgende vijf categorieën:

Categorie A: een aanvraag met alleen onzelfstandige woonruimten.

Categorie B: een aanvraag met onzelfstandige en zelfstandige woonruimten. Minimaal 25% onzelfstandige woonruimten.

Categorie C: een aanvraag met onzelfstandige en zelfstandige woonruimten. Maximaal 25% onzelfstandige woonruimten.

Categorie D: een aanvraag met zelfstandige woonruimten. Minimaal 25% van de woonruimten heeft toegang tot een gemeenschappelijke ruimte.

Categorie E: een aanvraag met alleen zelfstandige woonruimten.

Bij de andere kwetsbare groepen worden de uitkeringen toegekend op volgorde van (volledige) aanvragen.