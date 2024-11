Groene praktijkvoorbeelden: van bomenmuseum tot coaches

Vergroenen is aan de orde van de dag in gemeenteland. Samenwerken, bewustwording creëren en kennisoverdracht zijn daarbij sleutelwoorden. Een overzicht van praktijkvoorbeelden, van mobiel bomenmuseum tot groencoaches.

In de gemeente Eindhoven staat op het Stadhuisplein momenteel een mobiel arboretum, oftewel een bomenmuseum. Dit is een verzameling verplaatsbare bomen. De collectie kan zorgen voor vergroening waar nodig. Denk aan plekken die in de toekomst permanent vergroend worden of plekken waar de grond onvoldoende groeiruimte biedt.

Het Stadhuisplein wordt in de toekomst groener ingericht, maar door alle bouwontwikkelingen rondom het plein zal dat nog een tijd duren. Het bomenmuseum staat in eerste instantie een jaar op het plein en daarna gaat het naar een andere plek.

Gratis groen

Andere gemeenten delen gratis groen uit, zoals bomen, struiken, planten of bollen. Zo kunnen Amsterdammers voor niks een boom ophalen. De hoofdstad deelt namelijk 7500 bomen uit ter gelegenheid van haar 750-jarig bestaan. Als cadeautje en om de stad groener te maken.

Ook in 13 Zeeuwse gemeenten, zoals Veere, Hulst en Borsele, konden inwoners bomen of struiken gratis afhalen. De initiatiefnemers mikken op ‘400.000 bomen: voor iedere Zeeuw een boom’.

De gemeente Amersfoort deelt gratis plantenpakketten uit, met daarin 1, 3 of 5 vierkante meter planten. Welk pakket een inwoner krijgt, hangt af van de afmeting van de tuin en of deze zonnig is of juist schaduwrijk.

Geboorteboompjes

De gemeente Leiden geeft ouders die de geboorte van hun kind aangeven een voucher voor een geboorteboom. Hiermee wil Leiden haar inwoners aanmoedigen om de stad te vergroenen en verkoelen. ‘Daarnaast is het natuurlijk leuk om een kindje samen met een boompje te zien groeien en bloeien,’ aldus de gemeente. De actie kwam er na een lokale motie.



Tool bij groenkeuze

De gemeente Nieuwegein lanceerde een Boom- en plantenwijzer. Dit is een online hulpmiddel voor duurzame keuzes voor een tuin of project. Nieuwegein wil daarmee simpel en effectief bijdragen aan een groenere en gezondere stad. ‘Door bewuste keuzes te maken voor inheemse planten, bomen en bloemen, versterken we niet alleen de biodiversiteit, maar maken we onze leefomgeving ook toekomstbestendig.’ Op de lijst staan meer dan 300 soorten, zoals bomen, bloembollen, bloemzaden, grassen, hagen, klimplanten, struiken en vaste planten.

Groencoaches in Zwolle

Inwoners van Zwolle met een passie voor groen konden zich aanmelden als groencoach. Hun taak is buurtgenoten te helpen en ondersteunen bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van tuinen en balkons. Om goed beslagen ten ijs te komen, krijgen de uitverkoren Zwollenaren een ‘groenclinic’ met bijvoorbeeld kennis over het aanleggen van een wadi. De groencoach is een initiatief van het Climate Campus programma van de gemeente.

Op zoek naar meer inspiratie?

Van bewegend bos tot maailoze meimaand

Gemeenteland vergroent: zes praktijkvoorbeelden

Groene initiatieven rondom jonge inwoners

Handreiking Rijk voor hulp bij verder vergroenen