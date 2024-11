‘Alle zeilen bijzetten voor verbeteren leerlingenvervoer’

Gemeenten moeten beter hun best doen om de problemen met leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs op te lossen. Dat schrijft staatssecretaris Paul (Funderend onderwijs) in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De aanleiding is een flitspeiling naar de ervaringen met het aangepast vervoer van het gespecialiseerd onderwijs door het onderzoeks- en adviesbureau Oberon. Het gaat om kinderen die met bijvoorbeeld busjes of taxi’s naar een speciale school worden gebracht. De cijfers laten zien dat het regelmatig voorkomt dat leerlingen te laat komen door problemen met het taxivervoer en dat de schoolprestaties hieronder lijden.

Te laat

De helft van de leerlingen van de 263 onderzochte scholen in het gespecialiseerd onderwijs is afhankelijk van taxivervoer. Van deze leerlingen komt gemiddeld per schoolweek 18 procent te laat op school door vertraging met het taxivervoer. Dat heeft een negatieve invloed op de schoolprestaties van 12 procent van deze kinderen.

Verbeteringen

‘Uit de resultaten blijkt dat gemeenten echt alle zeilen bij moeten zetten,’ stelt Paul. Dit terwijl de VNG afgelopen september berichtte zich er hard voor te hebben ingezet om gemeenten te helpen bij het verbeteren van leerlingenvervoer. ‘Samen met gemeenten en landelijke partijen hebben we een nieuwe modelverordening, handreikingen en webinars opgeleverd. Dit heeft gezorgd voor meer bewustzijn en gerichte acties binnen gemeenten’.

Tijd en geduld

De gemeentekoepel erkent dat er nog steeds uitdagingen zijn, vooral door het landelijke tekort aan chauffeurs en de grote afstanden die overbrugd moeten worden om passend onderwijs te bereiken. ‘Dit vraagt om een realistische verwachting van alle betrokken partijen. We blijven ons inzetten om te werken aan oplossingen voor de knelpunten in het leerlingenvervoer’. De VNG benadrukt dat elke oplossing tijd en geduld vergt.

Klachtenregen

Het leerlingenvervoer is al jaren een twistpunt tussen gemeenten en het ministerie van Onderwijs. In 2017 trok belangenvereniging Ieder(In) aan de bel omdat er sprake zou zijn van een klachtenregen over het vervoer. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer gaf 5 jaar geleden aan veel vragen en klachten over leerlingenvervoer te krijgen. Ze kwam destijds met 10 uitgangspunten die gemeenten zouden helpen het vervoer te verbeteren.