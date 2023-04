Handreiking moet GGD’ers in de wijk helpen met gegevensdeling

GGD’ers in de wijk zorgen ervoor dat personen met verward gedrag zichzelf of anderen geen schade berokkenen. Om de privacy van deze mensen te waarborgen en gegevens veilig te delen is er nu een hulpmiddel ontwikkeld.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) lanceerde recent de nieuwe handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er. Deze handreiking biedt concrete handvatten voor gemeenten om ervoor te zorgen dat de wijk-GGD’er privacy van cliënten en gegevensdeling goed kan organiseren. Zo kan deze professional op lokaal niveau de zorg- en veiligheidsketen veilig aan elkaar verbinden.

Juridische basis

Deze wijkmedewerkers van de GGD zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Daarvoor werken zij intensief samen met anderen. Denk bijvoorbeeld aan buurtbewoners en partners uit het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein. Daarnaast werken ze samen met medewerkers van de politie, met maatschappelijk werkers, hulpverleners van (acute) ggz, huisartsen en met ambtenaren van de gemeente.

Bij die samenwerking is het van belang om het risico op inbreuk van de privacy zo klein mogelijk te houden. In de nieuwe handreiking staat hoe je dit precies aanpakt en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn. Dit hulpmiddel biedt een juridische basis en is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen, die tot taak hebben om de werkwijze van wijk-GGD’ers goed in te richten.

Handig dossier

De handreiking is door CCV gemaakt met een werkgroep wijk-GGD’ers, teamcoördinatoren, beleidsmedewerkers en privacyexperts van het (landelijke) traject ‘Privacy en gegevensdeling zorg en veiligheid’. Organisatie ZonMw, die zich bezighoudt met gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, was de opdrachtgever. Het CCV heeft daarnaast een handig online dossier voor gemeenten die aan de slag willen met de werkwijze van de GGD’er in de wijk.