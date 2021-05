Veel gemeenten hebben de toekomst van hun religieus erfgoed op de agenda staan. Bijna 70 procent deed een subsidieaanvraag voor het opstellen van een kerkenvisie, veel meer dan waarop het kabinet had gerekend.

Gemeenten konden de financiële steun tot eind maart aanvragen in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Op basis van een kerkenvisie gaan gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties met elkaar in gesprek over de toekomst van de gebedshuizen.

Regeling overtekend

Het kabinet stelde voor 2019 tot en met 2021 ongeveer drie miljoen euro per jaar beschikbaar voor de kerkenvisies. De regeling is onderdeel van de Nationale Kerkenaanpak. Bij de laatste aanvraagronde tekenden ruim honderd gemeenten in. Over de hele periode deden 240 gemeenten een aanvraag, oftewel 70 procent van het totaal.

Dat zijn er veel meer dan de 40 procent waarop was gerekend, zodat een fors deel achter het net lijkt te vissen. De eerste keer dat de financiële steun kon worden aangevraagd, bleek de regeling ook al populair. Welke gemeenten hun laatste aanvraag beloond zien, wordt in de meicirculaire van het Gemeentefonds bekendgemaakt.

Het grootste deel van het budget (61 procent) gaat naar gemeenten met 1 tot en met 19 kerken binnen hun grenzen. De toekenning voor deze categorie bedraagt 25.000 euro. Als het om 20 tot 39 kerkgebouwen gaat, loopt dit bedrag op tot 50.000. Gemeenten die meer dan veertig kerkelijke gebouwen tellen, komen in aanmerking voor 75.000 euro.

Verlies religieuze functie

De verwachting is dat nog veel kerkgebouwen de komende jaren hun religieuze functie verliezen. Eind vorig jaar bleek één op de vier al niet langer in gebruik voor religieuze doeleinden. Dit percentage werd gemeld in onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Van de 7110 kerken, synagogen, moskeeën en tempels in Nederland hadden er bij die peiling 1530 een nieuwe bestemming, nog eens 295 stonden op het punt van wijziging.

Van de gebouwen met een veranderde functie kreeg bijna 40 procent een sociaal-cultureel karakter, zoals dorpshuis, bibliotheek, museum of expositieruimte. 30 procent transformeerde tot een woonfunctie. De categorie ‘zorg’ bleek in opkomst maar bedroeg bij de telling slechts 4 procent van het totaal.

Verschil in behoefte

De behoefte aan een kerkenvisie lijkt overigens niet in alle provincies gelijk. Zo vroegen in Zeeland alle gemeenten subsidie aan. Uit Flevoland, dat zes gemeenten telt, kwamen maar twee aanvragen binnen.