Adviezen voor aantrekkelijke openbare ruimte

Stadswerk Nederland formuleerde 32 actiepunten ‘voor een aantrekkelijke openbare ruimte’. De bedoeling is dat de suggesties worden overgenomen in verkiezingsprogramma’s en het lokale beleid.

De organisatie stuurde de Handreiking gemeenteraads­verkiezingen 2022 aan alle 352 gemeenteraden. De adviezen zijn verdeeld over acht maatschappelijke thema’s, zoals circulariteit en het bevorderen van de volksgezondheid. ‘Deze punten kunnen rechtstreeks worden opgenomen in een verkiezingsprogramma of omgevingsvisie,’ benadrukken de makers. Bij Stadswerk zijn overwegend gemeenten zelf aangesloten.

Zo groen mogelijk

‘Wijken zo groen mogelijk inrichten,’ tipt de handreiking bijvoorbeeld, ‘uitnodigend voor ontmoeting en verblijf in de buitenruimte.’ Hoe dan? ‘Zorg voor een park voor iedereen binnen 500 meter, het liefst met doorlopende verbindingen naar omliggende natuur in het buitengebied.’ Het aanpakken van ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk wordt ook genoemd, net als het voorkomen van wateroverlast met bomen en planten.

Praktijkvoorbeelden

Bij elk thema staan verwijzingen naar aanvullende informatie. ‘Aantrekkelijkheid van de gemeente voor en met bewoners, ondernemers en bezoekers vergroten’ wordt aangevuld met een artikel van Gemeente.nu: Digitale participatie: gemeenten delen kennis en software. Ook praktijkvoorbeelden kunnen de lezer van deze site bekend voorkomen. Zo wordt de fietsstad Houten genoemd als het gaat om een goede bereikbaarheid.

Groen manifest

Eerder deden natuur- en tuinorganisaties een oproep om bij de gemeenteraadsverkiezingen meer aandacht te besteden aan een groene leefomgeving. Met hun manifest ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’ hopen zij de politiek op weg te helpen.