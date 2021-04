Verschillende natuur- en tuinorganisaties doen een beroep op (lokale) politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 meer aandacht te besteden aan een groene leefomgeving. Hun manifest biedt ondersteuning om er in partijprogramma’s handen en voeten aan te geven.

De organisaties achter de oproep en het manifest ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’ zijn AVVN samen natuurlijk tuinieren, IVN, KMTP/Groei&Bloei, KNNV, NL Greenlabel, Stichting Steenbreek, Velt en Vogelbescherming Nederland. Buurtgroen verdient volgens hen meer aandacht, omdat het kan bijdragen aan klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit.

Groen als basis voor ruimtebeleid

De beschikbaarheid van groen verschilt sterk per regio. ‘Recent Europees onderzoek adviseert dat iedere woning op maximaal driehonderd meter afstand staat van stedelijk groen, met een afmeting van minstens 1 hectare. Het richtgetal dat het Rijk in de nota Ruimte aan gemeenten meegeeft voor nieuwbouwlocaties is 75m2 groen per woning. Dit zou de basis moeten zijn van het gemeentelijk ruimtebeleid: iedereen heeft recht op een groene leefomgeving,’ zo schrijven de samenwerkende organisaties.

Bewoners belangrijkste partner

Buurtgroen wordt steeds belangrijker, aldus de makers van het manifest. Buurtbewoners, zowel individueel als georganiseerd, zijn volgens hen dan ook de belangrijkste partner van gemeenten en andere partijen als het gaat om klimaatadaptieve maatregelen. Gemiddeld is veertig procent van het gemeentelijk grondoppervlak namelijk privaat eigendom. Tuinbezitters, woningbouwcorporaties en andere private grondeigenaren zijn daarom onmisbaar bij de realisering van draagvlak voor de te nemen maatregelen. ‘Daarnaast zijn volkstuinen en andere vormen van collectief tuinieren belangrijk voor de sociale cohesie en biodiversiteit. De aandacht en inzet van de politiek is daarom onontbeerlijk om succesvol samen te werken aan een groene leefomgeving.’

Omgevingswet als kans

De Omgevingswet biedt volgens de organisaties overigens veel kansen voor een natuurinclusieve samenleving. Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek: ‘We staan de komende tijd voor interessante uitdagingen als het gaat om de invoering van de Omgevingswet en de woningbouwopgave. Aan de andere kant hebben we te maken met een veranderend klimaat en neemt de biodiversiteit sterk af. Juist op gemeenteniveau kunnen we heel concreet aan oplossingen werken door tuinen, bedrijventerreinen, maar ook de openbare ruimte klimaatadaptief en groen in te richten. Via dit inhoudelijke manifest doen we een beroep op de politieke partijen om hier aandacht voor te vragen voor in de partijprogramma’s.’

Groene paragraaf in het programma

Het manifest wil helpen bij het opnemen van een groene paragraaf in de verkiezingsprogramma’s voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Zo staan er in het document een groot aantal links naar achtergrondinformatie van onafhankelijke bronnen, artikelen en infosheets.