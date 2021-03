Gratis groen in ruil voor meer biodiversiteit

Verschillende gemeenten delen gratis bomen en bloemzaad uit aan inwoners. Reden? Het bevorderen van de lokale biodiversiteit en een meer klimaatbestendige gemeente.

Ze vliegen je om de oren, de gratis bomen. Verschillende gemeenten zetten de afgelopen periode in op het aanplanten van nieuwe exemplaren. De aanwezigheid van bomen kunnen immers een positieve rol spelen in een veranderend klimaat. Bomen leveren bijvoorbeeld schaduw en zorgen voor verkoeling. Ze nemen CO2 op, ademen zuurstof uit en reguleren regenwater. Daarnaast betekenen bomen extra leefgebied voor dieren en trekt het groen verschillende soorten insecten en vogels aan.

Meer bladerdak

Ook de gemeente Den Haag deelt gratis bomen uit. De hofstad heeft als doel om tot 2030 het bladerdak van alle bomen te vergroten met 5 procent. Een van de maatregelen die de stad neemt, is de actie ‘Bomen voor Den Haag.’ De stad bestaat voor ongeveer de helft uit particuliere grond, zoals voor- en achtertuinen van bewoners, binnentuinen van appartementen en tuinen bij bedrijven. Door inwoners te voorzien van gratis bomen, komt er elk jaar flink wat groen bij en wordt verstening tegengegaan. Inwoners kunnen deze zomer een aanvraag indienen. Dit najaar begint de gemeente met het uitdelen en thuisbezorgen van duizend exemplaren. Ook scholen kunnen exemplaren aanvragen.

Trakteren op bomen

Ook in Utrecht worden bomen weggeven, om precies te zijn 900. In 2022 bestaat de stad namelijk 900 jaar. ‘Een boom dus voor elk jaar dat Utrecht bestaat,’ aldus de gemeente. De bomen komen in de tuin van inwoners, in de openbare ruimte en bij bedrijven en organisaties. Utrecht opende begin dit jaar de inschrijving waarbij inwoners mochten kiezen uit zes soorten: een appelboom, perenboom, pruimenboom, meidoorn, krentenboom of lijsterbes. Wegens succes is de inschrijving inmiddels gesloten. Eind 2021 is er weer een weggeefactie.

Den Haag en Utrecht volgen hiermee de eerdere initiatieven van andere gemeenten. Zo ging Amersfoort hen voor met het trakteren op meer dan duizend bomen. Ook hier was veel animo; er werden 1077 aanvragen gedaan en gehonoreerd. De bomen zijn de grond al ingegaan. Dat zag er zo uit. Ook Groningen vergroent. Afgelopen jaar werden er door de gemeente 365 bomen weggeven: één voor elke nieuwe dag, aldus Groningen. Inwoners konden kiezen uit meer dan vijftien soorten. Het krentenboompje en de Japanse sierkers werden daarbij het vaakst uitgedeeld. De actie krijgt dit voorjaar vervolg.

Bomen voor initiatieven

De gemeente Enschede deelde 110 bomen uit aan negen bewonersinitiatieven. In Losser en Oldenzaal ontvingen zestien burgerinitiatieven 168 gratis bomen. Beide acties maken deel uit van de Overijsselse campagne Iedereen een boom. De ambitie is 1,1 miljoen extra bomen te planten.

Gratis bloemzaad

Een andere variant voor het stimuleren van meer biodiversiteit? Bloemenzaad verstrekken. Zo is er voor inwoners van de gemeenten Tubbergen, Losser, Dinkelland en Oldenzaal gratis bloemzaad beschikbaar. De bloemen die voortkomen uit het zadenmengsel bieden voedsel aan bijen, vlinders en andere insecten. Ook in Enschede wordt voor de vierde keer gratis bloemzaad verstrekt. In Almere werden tijdens een voorjaarsactie meer dan 4000 aanvragen gedaan voor gratis bloemzaad. Met ruim veertig kilo duurzaam geteeld bloemzaad werd Almere in bloei gezet.



In Utrecht kregen basisschoolkinderen gratis zakjes bloemzaden voor in totaal 50.000 m2 wilde bloemen als onderdeel van een bijvriendelijk beleid. In de rubriek Goed voorbeeld vertelt Utrecht over hun integrale aanpak en ludieke acties voor meer groen, biodiversiteit en klimaatadoptie.

Meer inspiratie?

In verschillende gemeenten, zoals Haarlem en Oss, verrijzen tiny forests: kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan. Hier worden verschillende boomsoorten gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen.

Veel gemeenten stimuleren bewoners om maatregelen te nemen met het oog op klimaatverandering en doen daarbij zelf ook een duit in het zakje. Van gratis geveltuintjes tot bushokjes met groene daken.

Amsterdam startte vorig jaar een tegelservice en stimuleerde inwoners om tegels uit hun tuin te halen in ruil voor beplanting. De stad haalde maar liefst 33.932 tegels op die door inwoners werden vervangen door groen. Daarmee kwam er ongeveer een halve hectare groen bij. In totaal boden 393 mensen 285,6 ton aan tegels aan. Dit voorjaar start de tegelservice opnieuw.