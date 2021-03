Gemeenten, provincies en vervoerregio’s inventariseerden wat er nodig is voor een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes, voorzien van stallingen. In totaal staat er voor miljarden aan mogelijke investeringen op de wensenlijst.

Nederlanders fietsen jaarlijks gezamenlijk 440.000 keer de wereld rond, en ons land telt meer fietsen dan mensen. Tussen nu en 2040 wordt nog eens een grote groei van het fietsgebruik verwacht, vooral in stedelijke gebieden waar al veel gefietst wordt. De toename van de elektrische fiets als vervoersmiddel speelt een belangrijke rol bij deze verwachting.

Om het groeitempo bij te benen hebben verschillende partijen samen met het Rijk de handen ineen geslagen. Zo zetten gemeenten, provincies en vervoerregio’s op een rij gezet wat er nodig is voor het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes. Gekeken is naar zowel nieuwe fietsinfrastructuur als het wegnemen van knelpunten in de bestaande infrastructuur voor tweewielers.

De weerslag hiervan staat in het rapport Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen, dat staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat onlangs naar de Kamer stuurde.

Eerste groslijst

Het rapport is een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen voor de komende jaren. Voor de aanleg van ontbrekende schakels in een landelijk dekkend netwerk staat op deze eerste groslijst voor 1 miljard aan mogelijke maatregelen tot en met 2025. Per landsdeel zijn de regionale fietsnetwerkplannen inzichtelijk gemaakt.

De volgende stap is vaststellen welke maatregelen het meest kansrijk zijn en welke de meeste prioriteit hebben. ‘De komende maanden wordt de inventarisatie in een gezamenlijk proces verder uitgewerkt, waarbij gemeenten actief worden betrokken,’ zo staat in het rapport. In het najaar volgt een meer uitgewerkt toekomstbeeld, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen.

VNG: opgave is groot

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt dat de opgave groot is. Voor de komende twintig jaar zou het verbeteren en nieuw aanleggen van ongeveer 15.000 kilometer aan fietsroutes en honderdduizenden fietsparkeerplaatsen geboden zijn. ‘De investeringsopgave is vooralsnog geschat op ongeveer 12 miljard euro, ofwel 600 miljoen euro per jaar. Dit is een forse opgave, die alleen alle overheden samen kunnen aangaan,’ aldus de gemeentekoepel.

‘De gemeenten zijn blij dat de opgave nu duidelijk in beeld is en steunen het fietsen van harte. Tegelijkertijd verkeren ze ook in een financieel lastige situatie, een schaalsprong is daarom dan ook alleen mogelijk als het Rijk ook structureel substantieel bijdraagt aan de fietsopgave.’

Station van de toekomst

De staatssecretaris presenteerde het plan overigens in Zwolle, waar ze een fietsenstalling onder het Stationsplein opende. De stalling biedt plaats aan 5800 fietsen, wat station Zwolle tot ‘station van de toekomst’ zou maken . ‘Reizigers kunnen hun fiets hier makkelijk stallen en direct overstappen op de bus of trein. Een stuk fietsen aan het begin en eind van je school- of werkdag wordt zo nog fijner. En daar heeft iedereen baat bij,’ aldus de staatssecretaris.

Daarnaast is de stalling voorzien van een systeem dat vrije plekken zichtbaar maakt en zijn er OV-fietsen beschikbaar. Ook kan de stalling in de toekomst hevige regenbuien opvangen, onder meer door het gebruik van groen in ‘verticale tuinen’. Samen met het plein vormt de stalling zo een ‘superspons voor de stad.’