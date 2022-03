Arnhem legt fietsstraat elektrisch en emissievrij aan

Foto: gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem legt een fietsstraat aan met elektrisch materieel en werkt daarmee zoveel mogelijk emissievrij. Uitstoot van fijnstof en stikstof wordt in dit project zo met tachtig procent teruggebracht.

Een mobiele kraan, knijperauto, midigraver, veegzuigauto, trekker-opleggercombinatie en trilplaten en -stampers: al het materieel dat bij de aanleg van de straat wordt gebruikt, is elektrisch en emissievrij. Hiermee wordt het ‘misschien wel de meest duurzame fietsstraat van Nederland’, aldus de gemeente.

Emmisievrij werken bij wegenbouw

Dit type materieel voor wegenbouw wordt nog nauwelijks op één project ingezet, aldus de gemeente. Toch brengt deze manier van werken flinke voordelen met zich mee. Op de bouwplaats wordt gedurende het project ongeveer 8000 liter diesel minder verbrand, zo’n 180 liter per dag. Daarnaast wordt er tachtig procent minder fijnstof en stikstof en dertig procent minder CO² uitgestoten, zo becijfert de gemeente. ‘Zeker in woonwijken willen we zoveel mogelijk emissievrij werken,’ aldus wethouder mobiliteit Roeland van der Zee. ‘Dat levert niet alleen schonere lucht op, maar scheelt ook een hoop lawaai voor de omwonenden.’

‘Onderzoeken of dit vaker mogelijk is’

Arnhem wil met dit experiment onderzoeken wat er op lange termijn haalbaar is. De effecten op het gebied van emissieloos werken, zoals de reductie van stikstof, fijnstof en CO², worden onder de loep genomen. Van der Zee: ‘We willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om wegwerkzaamheden of reconstructies zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Is het haalbaar, zowel technisch als financieel? We gaan dit project op die punten goed evalueren. Vervolgens bekijken we met onze aannemers of dit veel vaker mogelijk is.’

Duurzame aanleg

Arnhem gebruikt in dit project ook meer duurzame materialen. Voor de aanleg van de straat is bijvoorbeeld minder asfalt nodig. Door een innovatieve samenstelling van het asfalt is de dikte slechts een derde van de normale omvang. Ook wegmarkeringen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd op basis van natuurlijke materialen. Verder wordt de huidige bestrating, zoals klinkers en stoeptegels, hergebruikt. De elektrische graafmachines en vrachtwagens kunnen opladen aan laadpalen op een vlakbij gelegen bedrijventerrein. Daar zijn oplaadpunten met hoog vermogen, die hiervoor speciaal zijn ingericht. ‘Een gewoon auto-oplaadpunt heeft vaak onvoldoende laadvermogen,’ aldus Van der Zee. ‘En bovendien wil je ook niet dat zulk groot materieel een hele nacht in een woonwijk staat op te laden.’ De oplaadpunten op het bedrijventerrein leveren groene stroom, binnenkort rechtstreeks van een zonnepark dat momenteel in aanbouw is.