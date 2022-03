Van ‘afvalwater’ tot ‘proceswater’: vakbeurs Aqua Nederland

Op 15, 16 en 17 maart 2022 vindt de vakbeurs Aqua Nederland plaats in Evenementenhal Gorinchem. Op Aqua Nederland krijgen vier watertypen gezicht: Stedelijk Water & Rioolbeheer, Afvalwater, Drinkwater, en Proceswater. Met gerichte kennissessies, presentaties en netwerkmogelijkheden. De waterketen wordt steeds meer een geheel. Onder het beursmotto ‘Samen werken aan water’.

Uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en de bijbehorende gevolgen, zoals meer zware regenbuien en hittegolven vormen een belangrijk punt op de agenda’s van stedelijk watermanagers en rioolbeheerders. Daarom is Aqua Nederland zo belangrijk. De hele nationale watersector komt na drie jaar weer bijeen op dit onafhankelijke platform met 350 leveranciers en kennispartners.

Die deelnemers bieden duurzame oplossingen voor waterveiligheid en -kwaliteit. En zetten zich in voor het behoud van droge voeten. Zoals het kabinet heeft aangekondigd tijdens een persconferentie op 15 februari 2022, kunnen vakbeurzen weer als vanouds plaatsvinden.

Nieuwe beurshal, Next Level

De vernieuwde bovenverdieping, Next Level, is dé plaats voor kennisproducten, netwerken, advies, innovaties en carrière. Hier zijn onder andere diverse kennistheaters, de Innovatiestraat, de IKN-straat, proefopstellingen van Festo en advies- en ingenieursbureaus ingedeeld. Op Next Level zijn de volgende partners te vinden: KWR, Evides Industriewater, Royal HaskoningDHV, Sweco Nederland, Siemens, TAUW, ENVAQUA, Water Alliance, NWP, Vandervalk + Degroot BV, en M.J. Oomen Moerdijk. En meer.

Kennistheaters waterketen

Speciaal voor de rioolbeheerder en stedelijk watermanager is er drie dagen lang een ‘Stedelijk Watertheater’ met thema’s gericht op zaken als klimaat en rioolbeheer. Zo geeft het instituut voor ondergrondse infrastructuur IKT Nederland inzichten tijdens een sessie over ‘vergelijkend onderzoek van renovatietechnieken voor drukleidingen’. ROLAPAC vertelt over duurzaam onderhoud in rioolgemalen. En Circospin zet zich in voor circulair onderhoud van gemalen.

VPdelta presenteert de belangrijkste innovaties voor klimaatadaptieve steden. En GEP Water vertelt over energiewinning uit regenwater. De Waterbank legt uit hoe restwater tussen publieke en private partijen wordt verbonden, om de Nederlandse waterbalans terug in evenwicht te brengen.

Over Aqua Nederland

Aqua Nederland vindt in Evenementenhal Gorinchem plaats. Op 15, 16 en 17 maart 2022. Exposanten zijn voornamelijk aanbieders op het gebied van hemelwaterafvoer en -opvang, riooltechniek, rioolonderhoud, waterbehandeling, watermanagement en watertechnologie in de breedste zin. Vertegenwoordigers van de industrie, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en GWW-sector bezoeken de beurs.

Aqua Nederland bezoeken

Gebruik code 2651

Catering kosteloos verzorgd voor bezoekers

Bezoekadres

Easyfairs Evenementenhal | Franklinweg 2 | 4207 HZ Gorinchem | T: +31 (0)523 289 818

Blijf op de hoogte