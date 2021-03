Norm voor milieuvriendelijk bouwen aangescherpt

De eerder aangekondigde aanscherping van de MPG-norm voor milieuvriendelijk bouwen treedt op 1 juli in werking. Onder toeziend oog van gemeenten moet de nieuwe norm ‘stapsgewijs’ voor verandering zorgen, te beginnen bij nieuwbouwwoningen.

De MPG-score gaat van maximaal 1,0 naar 0,8 voor nieuwe woningen. Hoe lager deze grenswaarde, hoe duurzamer de gebruikte bouwmaterialen moeten zijn. De nieuwe eis wordt verankerd in het Bouwbesluit. ‘Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen,’ zo laat het kabinet weten.

Half jaar uitstel

De aanscherping stond eerder gepland voor begin dit jaar, maar werd uitgesteld in verband met de vertraging van de Omgevingswet. De wijziging van de MPG loopt nu dus toch vooruit op de Omgevingswet, die volgens de nieuwe planning op 1 januari 2022 in werking treedt, hoewel ook hierbij nog vraagtekens zijn.

Gemeenten moeten de komende jaren met een steeds verdere aanscherping van de norm rekening houden bij de vergunningverlening en handhaving. ‘Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren. In 2050 willen we namelijk een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving realiseren,’ aldus het kabinet.

Waardering hout

Momenteel wordt in de Europees voorgeschreven MPG-berekeningen niet gekeken naar de CO2-opslag in hout, wat volgens critici een omissie is. Minister Ollongren van BZK heeft toegezegd ‘te bepalen hoe de waardering van de milieueffecten’ van materialen als hout daarom een plaats kan krijgen in de nationale systematiek.