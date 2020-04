Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet loopt wederom vertraging op. ‘Ik zal na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum komen,’ schrijft minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) woensdagavond aan de Tweede Kamer.

De minister blaast de invoering op 1 januari 2021 af vanwege de aandacht die de bestrijding van het coronavirus opslokt. De aanpak van het kabinet zou te ‘diep ingrijpen’ op het dagelijks leven om het project door te zetten. ‘De verwachting is dat de coronamaatregelen ook effect hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet,’ schrijft ze in de uitstelbrief.

Geen twijfel over invoering

Eerdere pogingen om de wet in te voeren in 2018 en 2019, strandden ook al. Hoewel Van Veldhoven nog geen nieuwe datum noemt, denk ze dat uitstel niet tot afstel zal leiden. ‘Het gaat niet over de vraag of het stelsel in werking treedt, maar wanneer. Ik zie nog steeds grote bereidheid in het land bij alle partners om de Omgevingswet in te voeren.’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bevestigt dat: ‘Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door. Alle partijen zien de voordelen van de Omgevingswet en zetten zich in voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding,’ reageert de koepel.

ICT-voorbereidingen

Toch leefde er eerder, ook vóór de uitbraak van het coronavirus, al twijfel over de laatste invoeringsdatum. De zorgen richtten zich onder meer op de ICT-voorbereidingen. Maar de bestuurlijke trein leek bijna niet te stoppen, zo gaf de Eerste Kamer onlangs nog groen licht aan het sluitstuk van de benodigde wetgeving.