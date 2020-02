Invoering Omgevingswet weer stap dichterbij

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Rond de zomer wordt samen met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten of de Omgevingswet daadwerkelijk per 1 januari 2021 ingaat.

Dinsdagavond stemde de senaat uiteindelijk toch in ruime meerderheid voor de voltooiing van het wetgevingspakket: 53 leden steunden het wetsvoorstel, 19 leden stemden tegen. Minister Van Veldhoven moest eerst nog wel opheldering geven over een rapport uit 2018 dat onlangs naar buiten kwam, waarin de Inspectie Leefomgeving en Transport de decentrale koers van de Omgevingswet onder vuur lijkt te nemen.

Blog | Geen vuurwerk in senaat over invoering Omgevingswet Deskundige Frans Tonnaer volgde voor VIND Omgevingszaken het debat in de Eerste Kamer

De minister voor Milieu en Wonen is blij met steun in de Eerste Kamer. ‘Wij hebben een scherp en constructief debat gevoerd over participatie, rechtsbescherming en een zorgvuldige invoering,’ aldus Van Veldhoven. Rond de zomer wordt samen met de VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet zoals gepland per 1 januari 2021 ingaat.

DSO

Een van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden. De zorgen of gemeenten hun software voor de nieuwe Omgevingswet op tijd beschikbaar en werkend hebben, zijn nog niet voorbij. De komende periode informeert de minister de betrokken partijen maandelijks over de voortgang van deze implementatie. Maar er zijn meerdere zorgen, onder meer over de financiële gevolgen voor gemeenten.