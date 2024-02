Platform met wet- en regelgeving voor toepasbaar circulair beleid

Hoe kies je nu het juiste instrument voor circulair beleid, bijvoorbeeld als het gaat om de voedselketen? Het online kennisplatform van de gemeente Amsterdam zet alle juridische mogelijkheden voor beleidsmedewerkers op een rij. Alle gemeenten kunnen hier gebruik van maken.

CircuLaw is een online platform gelanceerd door de gemeente Amsterdam samen met Dark Matter Labs, Flux Partners en Metabolic. Om zo beleidsambtenaren op weg te helpen met het maken van circulair beleid en zo een circulaire economie te bevonden. Het platform ontsluit complexe wet-en regelgeving om het makkelijker te maken om beleid vorm te geven. Elke gemeente kan hier gebruik van maken. Het platform sluit aan bij het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) van het Rijk.

Voedselverspilling

Juridische instrumenten worden per thema beschreven, zoals meubels, houtbouw, windturbines en matrassen. Het nieuwste thema is voedselverspilling. In Amsterdam wordt namelijk meer dan 10 procent van het inkomende voedsel verspild, binnen winkels, horeca en thuis. Door een voedselketen circulair te maken, kan de CO2-uitstoot van een stad flink verminderen. Daarnaast hebben overheden afgesproken dat in 2030 de verspilling moet zijn gehalveerd ten opzichte van 2015.

Handelingsperspectief

Circulaw maakt inzichtelijk welke maatregelen je als overheid hiervoor kunt gebruiken en en hoe goed ze werken tegen voedselverspilling. Het themadossier bevat 19 wetsinstrumenten, die vervolgens verdeeld zijn over de categorieën beleid, inkoop, subsidie en fiscaal. Zo kun je bijvoorbeeld in het omgevingsplan regels opnemen om voedselverspilling tegen te gaan.

Dat kan door het stellen van algemene regels, een informatieplicht, een meldplicht of een vergunningplicht. Ook is het mogelijk om contracteisen te stellen, periodieke donaties aan de Voedselbank te stimuleren of een vaste en variabele afvalheffing toepassen om mensen minder voedsel te laten weggooien.

Kansrijke instrumenten

Het platform tipt per thema 3 instrumenten die bijzonder kansrijk zijn of waarmee je veel impact maakt. Dit zijn het toevoegen van een keurmerk in aanbesteding als gunningscriterium, voedselverspilling tegengaan met een convenant en een informatieplicht voor bedrijven in het omgevingsplan over de hoeveelheid verspild voedsel.