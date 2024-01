Onderzoek beschermde dieren bij (ver)bouw huizen

Beeld: Dwergvleermuis in een open voeg in metselwerk Erik Korsten

Om te voorkomen dat beschermde dier- en plantsoorten niet in het gedrang komen bij woningbouw en -renovatie, kunnen zogenoemde soortenmanagement plannen (SMP) een gemeente van dienst zijn. Ook kan zo voorkomen worden dat werkzaamheden vertraging oplopen.

Er worden momenteel heel wat woningen gebouwd en veel bestaande woningen worden in verband met de energietransitie geïsoleerd en gerenoveerd. De grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen kunnen in delen van gemeenten of bij woningcorporaties zorgen voor verstoring van de ‘gebouw-bewonende soorten’ zoals vleermuizen. Daarnaast kunnen potentiële verblijfplaatsen op die manier verdwijnen.

Breed onderzoek

Dit vraagt om gebiedsgerichte beschermingsmaatregelen die vastgelegd zijn in soortenmanagementplannen (SMP’s). Met zo’n plan kan een gemeente in één keer voor een gebied of een gehele gemeente ecologisch onderzoek doen en maatregelen nemen. Zo kan voorkomen worden dat beschermde dieren- en plantensoorten, zoals vleermuizen, de dupe zijn van de werkzaamheden of deze stilleggen. Met een SMP kunnen ook de sloop-, isolatie- en renovatiewerkzaamheden zonder (veel) extra onderzoek of natuurvergunningen worden uitgevoerd.

40 miljoen euro

Het kabinet stelde recent 40 miljoen euro beschikbaar voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van dergelijke plannen bij gemeenten om natuurvriendelijk te kunnen isoleren. Volgens ministers De Jonge (BZK) en Van der Wal (Natuur en Stikstof), het IPO, de VNG en andere belanghebbende partijen is zo’n SMP de beste oplossing voor de isolatie van gebouwen binnen de Wet natuurbescherming (Wnb).

Nieuwe vleermuisrichtlijn

In dit kader ontwikkelden het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging samen een nieuwe Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden. Daarmee kan een gebiedsgerichte aanpak voor vleermuizen worden opgesteld.

De richtlijn beschrijft hoe onderzoek naar beschermde vleermuizen en essentiële functies van vleermuizen moet worden uitgevoerd voor zo’n gebiedsgerichte aanpak. Het document biedt ecologische adviesbureaus handvatten om onderzoek uit te voeren. ‘De richtlijn vermindert daarnaast onzekerheid bij de vergunningverlening voor de Omgevingswet en voorkomt daarmee ook mogelijke vertraging bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook kunnen de uitvoeringskosten voor initiatiefnemers verminderen,’ zo schrijven de makers. De toepassing van de richtlijn zorgt verder voor zekerheid over de gewenste kwaliteit van het onderzoek.