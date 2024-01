Geld vanuit Rijk voor opstellen plannen natuurvriendelijk isoleren

Het kabinet stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van een soortenmanagementplan (SMP) bij gemeenten om natuurvriendelijk te kunnen isoleren. Met dat plan kan een gemeente in één keer voor een gebied of een gehele gemeente ecologisch onderzoek doen en maatregelen nemen.

In zo’n soortenmanagementplan staat onder meer dat beschermde diersoorten zoals de vleermuis, huismus of gierzwaluw niet gestoord of gedood mogen worden bij (isolatie)werkzaamheden. Volgens ministers De Jonge (BZK) en Van der Wal (Natuur en Stikstof), het IPO, de VNG en andere belanghebbende partijen is zo’n plan de beste oplossing om gebouwen te isoleren binnen de Wet natuurbescherming (Wnb). Dat schrijft De Jonge in een Kamerbrief over de stand van zaken natuurvriendelijk isoleren.

In één keer

Hiermee kan een gemeente namelijk in één keer voor een gebied of een gehele gemeente ecologisch onderzoek doen en maatregelen nemen ter bescherming van aanwezige diersoorten. Individueel ecologisch onderzoek per woning is kostbaar en op deze manier niet meer nodig.

Voorafgaand aan de vaststelling van een SMP door de gemeente en de verlening van de gebiedsontheffing, kunnen provincies de gebiedsontheffing alvast verlenen als er volgens een specifieke aanpak wordt gewerkt. Dit heet de pre-SMP aanpak.

54 miljoen

In totaal stelt het demissionair kabinet 54 miljoen euro beschikbaar, 40 miljoen gaat direct naar gemeenten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van de (pre-)SMP’s. Voor provincies is 5,2 miljoen om te ondersteunen bij het tot stand laten komen van de (pre-)SMP’s en voor toezicht en handhaving. Om alternatieve verblijfplaatsen voor de beschermde diersoorten te maken is 8,8 miljoen euro vrijgemaakt.

In 2024 volgt waarschijnlijk een tweede ronde subsidie. Gemeenten mogen ook geld uit de lokale aanpak isolatie gebruiken voor de SMP’s.

Er zijn al gemeenten die een gebiedsontheffing op basis van een SMP hebben of met de pre-SMP aanpak werken, of die binnenkort van start gaan daarmee. Vooral in de provincie Utrecht.

Tijdelijke werkwijze

Het doel is dat op termijn iedere gemeente een ontheffing heeft via een (pre-)SMP. ‘De meest robuuste oplossing om de isolatieopgave en natuurbescherming te combineren betreft een ontheffing op basis van gebiedsgerichte SMP’s,’ schrijft De Jonge. ‘Omdat het opstellen hiervan voor alle gemeenten in Nederland een paar jaar in beslag zal nemen, is een korte termijn aanpak afgesproken.’

Dat is de werkwijze ‘natuurvriendelijk isoleren’. Daarbij wordt een bedrijf ingehuurd dat op een natuurvriendelijke manier isoleert. De bedoeling is om de tijdelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren te starten in februari. ‘Ondertussen werken we aan een formele landelijke vrijstelling van de vergunningsplicht voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor beschermde soorten. Dit kan met een gedragscode.’ De gedragscode vervalt wanneer pre-SMPs en of SMP’s zijn gestart, met een maximum looptijd van 3 jaar.

Innovatieve methoden

Er wordt ook gewerkt aan ‘innovatieve’ methoden om uit te kunnen sluiten dat er dieren, zoals vleermuizen, in een gebouw verblijven. ‘In een gebouw zonder verblijfplaatsen zijn namelijk geen maatregelen nodig voor het natuurvrij maken volgens de natuurkalender, en kan het hele jaar geïsoleerd worden. Dit scheelt bewoners veel tijd en geld.’ Hiervoor lopen er verschillende acties, zoals pilots en challenges.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie en andere vormen van isolatie van gebouwen die impact kunnen hebben op beschermde diersoorten zijn nu al mogelijk, ook in gemeenten zonder (pre-)SMP. Hiervoor is per project een zogeheten ecologische quickscan nodig. Als die de aanwezigheid van beschermde soorten

niet uitsluit, is ook een uitgebreid ecologisch onderzoek nodig en mogelijk een ontheffing.