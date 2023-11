Bijna alle gemeenten krijgen subsidie voor isoleren woningen

Bijna alle gemeenten, op 5 na, vroegen subsidie aan om woningen met een slecht energielabel te isoleren als middel om energiearmoede aan te pakken. Hiermee kunnen naar schatting 200.000 woningen van kwetsbare woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden geïsoleerd.

Van de 342 gemeenten dienden er 337 de afgelopen 7 maanden een aanvraag in voor de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk LAI). Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) meldt bijna het volledige beschikbare bedrag van 425 miljoen euro uit te keren. Met de lokale aanpak kunnen gemeenten isolatie van woningen met lagere energielabels, van kwetsbare woningeigenaren en VvE’s, stimuleren en faciliteren.

Lokale isolatieaanpak

Afgelopen maart stelde het kabinet 300 miljoen euro beschikbaar voor de lokale isolatieaanpak van gemeenten in 2023. Op Prinsjesdag ging dit bedrag omhoog naar 400 miljoen euro. Plus 25 miljoen euro voor het aansluiten van kwetsbare wijken en dorpen op warmtenetten. Het is onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma, met als doel om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot 2030. Binnen de lokale aanpak is tot dan circa 1,5 miljard euro beschikbaar voor in totaal 750.000 woningen.

Eigen invulling

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe ze de subsidie inzet, vooral gericht op de mensen die de hulp het hardste nodig hebben. Ze kunnen huishoudens bijvoorbeeld begeleiden of ontzorgen, advies geven en extra subsidie beschikbaar stellen bovenop de landelijke subsidies. Of met het geld vouchers beschikbaar stellen om materiaal te scoren voor ‘doe-het-zelven’.

‘Gemeenten gaan met woningeigenaren en VvE’s aan de slag om te zorgen voor een prettigere woning met een lagere energierekening, waardoor energiearmoede afneemt,’ aldus het ministerie van BZK. In 2024 en 2025 volgt een tweede en derde aanvraagronde voor de SpUk LAI.