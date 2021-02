Slimme oplossingen in strijd tegen extreem weer

Flinke hitte, droogte of hoosbuien: hoe bescherm je een stad of dorp tegen de gevolgen van extreem weer? Zo zet Amsterdam onder andere in op het opvangen en opslaan van regenwater onder sportvelden, verticale tuinen en een succesvolle tegelservice.

Amsterdam wapent zich tegen extreem weer. De hoofdstad besteedt de komende vier jaar jaarlijks vijftien tot twintig miljoen euro van het onderhoudsbudget aan nieuwe, slimme projecten die bijdragen aan een stad die beter bestand is tegen klimaatverandering.

Slimme oplossingen

De gemeente trekt hiervoor op met de Amsterdamse kennisinstelling AMS Institute. Samen behandelen ze het vraagstuk hoe de stad te beschermen tegen de gevolgen van extreem weer. ‘Samen bedenken we allerlei oplossingen die we buiten kunnen ontwikkelen, testen en uitvoeren. Voor de stad en met de stad.’

Een van die oplossingen behelst manieren om regenwater beter op te vangen en vast te houden. Bijvoorbeeld door het opslaan van water op daken of onder wegen, bermen, tramrails of sportvelden van kunstgras. Ook zet de stad in op vergroenen. Denk aan groene daken en verticale tuinen. ‘En dan zijn er ook oplossingen als warmte- en koudeopslag, waarbij we bijvoorbeeld gebruikmaken van grondwater om gebouwen te verwarmen of juist af te koelen.‘

Tegelservice

Amsterdam zet ook in op samenwerking met inwoners, zoals met het ‘tegelwippen’ bijvoorbeeld. De stad startte vorig jaar een tegelservice en stimuleerde inwoners om tegels uit hun tuin te halen in ruil voor beplanting. Steen houdt namelijk warmte vast en voorkomt dat regenwater de grond inzakt.

Wethouder Laurens Ivens, Openbare Ruimte en Groen: ‘Iedereen wil een groenere stad, daarom vergroenen we de openbare ruimte, planten we extra bomen en komen er nieuwe parken bij. Maar omdat een groot deel van de stad in particuliere handen is, willen we ook bewoners en ondernemers betrekken om Amsterdam te vergroenen.’

De stad haalde maar liefst 33.932 tegels op die door inwoners werden vervangen door groen. Daarmee is er ongeveer een halve hectare groen bijgekomen. In totaal boden 393 mensen 285,6 ton aan tegels aan. Ook werden er plantjes uitgedeeld aan deelnemers, omdat deze vanwege de coronacrisis door kwekers zouden zijn weggegooid. Dit voorjaar start de tegelservice opnieuw.

Samenwerking centraal

Net als in Amsterdam is er in Arnhem ook veel aandacht voor samenwerking in de klimaatplannen. Tussen de gemeente, inwoners, woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem Klimaatbestendig. Hiervoor is ook een nieuwe, stadsbrede subsidieregeling opgesteld. Inwoners en ondernemers die een idee hebben om de stad te wapenen tegen hitte, extreme wateroverlast of droogte kunnen hierop de komende drie jaar een beroep doen.

En ook op andere plekken wordt de samenwerking opgezocht. Bijvoorbeeld met een wijksafari of expeditie waarmee verschillende gemeenten inwoners proberen te betrekken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid.

Duurzame successen

In verschillende gemeenten worden successen geboekt met groene en duurzame initiatieven, zoals energie besparen, groene daken en luchtkwaliteit. Zo doet de Utrechtse subsidieregeling voor groene daken het goed, verbeterde in Rotterdam de luchtkwaliteit en zijn de gratis warmtefoto’s in Hof van Twente niet aan te slepen.

In Utrecht willen ze overigens ook dat groen gelijke tred houdt met verstedelijking. Zoals met een integrale aanpak en ludieke acties voor een bijvriendelijke aanpak.