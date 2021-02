Gemeenten leiden drukte buiten in goede banen

Stranden, bossen, parken en natuurgebieden trokken door het mooie weer veel bezoekers afgelopen weekend. Maar handhavend optreden vanwege té grote drukte bleek meestal niet nodig. Mensen konden voldoende afstand houden en deden dat ook.

Zowel zaterdag als zondag trokken veel mensen eropuit om van het fraaie weer te genieten. Dat leidde op sommige plekken in het land tot overvolle parkeerplaatsen. Volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten werden er aan de kust extra parkeerplaatsen opengezet, bijvoorbeeld in de Zuid-Hollandse duinen. Ook sloot een aantal gemeenten wegen af.

Feestgedruis Vondelpark

Op een enkele plek moest de politie zich laten zien om ervoor te zorgen dat mensen naar huis gingen. Zo liep in Amsterdam feestgedruis in het Vondelpark uit de hand. ‘We roepen iedereen op om het feest te verlaten en naar huis te gaan. De politie gaat ingrijpen,’ waarschuwde de gemeente via Twitter. De lokale nieuwszender AT5 registreerde het feestje.

Op deze beelden is het feest in het Vondelpark te zienhttps://t.co/hUNJZ3emjk pic.twitter.com/CFI8mOeEBl — AT5 (@AT5) February 21, 2021

Extra parkeerplaatsen

Maar op de meeste plekken hielden mensen zich zonder aansporing aan de regels. Dat er aan de kust extra parkeerplekken nodig zijn, komt buiten coronatijd niet zo snel voor. ‘Dat is iets wat we normaal gesproken op extreem zomerse dagen meemaken,’ aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten. Maar er ontstonden geen problemen. ‘Het was behoorlijk druk, maar plezierig.’

In Zandvoort werd het bij de Waterleidingduinen zaterdag- en zondagochtend even te druk. Daarom werd de parkeerplaats aan de Zandvoortselaan voor een korte tijd afgesloten. ‘Dat werd al snel weer opgelost. Verder was het een drukke, maar gezellige dag in Zandvoort,’ zegt ook een woordvoerder van de kustgemeente. Mensen leefden de coronaregels na, en hielden genoeg afstand bij kramen waar eten en drinken kon worden afgehaald.

Een flink aantal gemeenten, waaronder Den Haag, riep vrijdag al op niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken te mijden.

Gemeente treft maatregelen met lenteweer🌤️



⭕ Als het te druk is, ga dan weg.

⭕ Houd altijd 1,5 meter afstand

⭕ Kom met de fiets

⭕ Ga niet met meer dan één persoon uit een ander huishouden op pad.



ℹ️ https://t.co/QchZMBsT2b pic.twitter.com/JaBFd2XEKb — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) February 20, 2021

