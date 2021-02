Strijd over avondklok woedt verder

De juridische en politieke strijd over de avondklok wordt vrijdag voortgezet in Den Haag. Terwijl het hof de eerder onderuitgehaalde juridische grondslag behandelt, spreekt de Eerste Kamer over de nieuwe spoedwet.

De Tweede Kamer stemde donderdag al voor de nieuwe spoedwet. De fracties van SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, CDA en ChristenUnie steunden het voorstel. De senaat behandelt dezelfde spoedwet vrijdag al tijdens een ingelaste vergadering. Ook hier lijkt een meerderheid voor het verankeren van de avondklok te zijn. De stemming volgt vanmiddag.

Grondslag ondeugdelijk

Ondertussen buigt het hof in Den Haag zich over de ‘oude’ juridische basis voor de avondklok, die de voorzieningenrechter eerder deze week als ondeugdelijk kwalificeerde. Dat plaatste de maatregel even buiten werking, maar de regering wist dit dezelfde dag nog te laten opschorten. De handhaving kon daardoor gewoon doorgaan.

Na het vonnis kwam minister Grapperhaus van Justitie met de nieuwe spoedwet. Daarmee wordt de avondklok ingebouwd in de al bestaande coronawetgeving. ‘Daarmee is de wet weer thuis waar die hoort,’ zei CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam.

Twee sporen

In de Eerste Kamer uitte vrijdag onder meer de SGP kritiek op de spoedwet. Senator Diederik van Dijk van die partij hekelde de bewandeling van ‘twee sporen van wetgeving’ voor dezelfde maatregel. Dit zou niet goed zijn voor het vertrouwen van de burger in de aanpak van het kabinet. ‘Neemt de regering de uitspraak van de rechter wel serieus?’