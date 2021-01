Op verschillende plekken worden successen geboekt met groene en duurzame initiatieven, zoals energie besparen, groene daken en luchtkwaliteit. Zo doet de Utrechtse subsidieregeling voor groene daken het goed, verbeterde in Rotterdam de luchtkwaliteit en zijn de gratis warmtefoto’s in Hof van Twente niet aan te slepen.

Subsidiesucces in Utrecht

De Utrechtse subsidie voor aanleg van een groen dak is een succes. Vorig jaar werd er 532 keer subsidie aangevraagd, meer dan vier keer zoveel als in 2019. Toen waren er 124 aanvragen. Utrechters realiseerden vorig jaar bijna twee hectare (ongeveer drie voetbalvelden) ‘groen dak’ met subsidie van de gemeente. Wethouder Kees Diepeveen: ‘In de eerste maanden van 2020 kwamen er al veel aanvragen binnen. We hebben toen het jaarlijkse subsidieplafond verhoogd tot 500.000 euro maar dat we zo’n recordaantal aanvragen zouden krijgen had ik niet durven hopen. Het laat zien dat inwoners en bedrijven bij willen dragen aan een groen, gezond en toekomstbestendig Utrecht.’

Gemak en minder m2

De reden voor de stijging van de aanvragen ligt volgens de gemeente naast toenemende bekendheid bij aanpassing van de regeling. Het is daardoor makkelijker en aantrekkelijker geworden om subsidie aan te vragen. Voorheen kon dit alleen voor een groen dak vanaf 20 vierkante meter, nu is de ondergrens 10 m2. Hier hebben 171 aanvragers gebruik van gemaakt. Daarnaast maakte de gemeente het mogelijk om samen met andere inwoners subsidie aan te vragen. ‘De grootste gezamenlijke aanvraag bedroeg zeventig adressen.’ Het subsidieplafond van 500.000 euro is vorig jaar bereikt. Dit jaar stelt de gemeente weer hetzelfde bedrag beschikbaar.

Meer groen op eigen terrein

Medio 2019 waren groene daken nog een ‘groot onbenut landschap’. Nu zijn subsidieregelingen voor meer groen, zowel op het dak als rondom huis en tuin, niet alleen in Utrecht populair. Ook Leiden boekte groen succes.

Subsidieregeling Groene Daken wordt wegens succes verlengd! 💚In totaal is er in 2020 ongeveer 6.000 m2 groen dak aangelegd in Leiden. Vanaf 1-1 2021 is de subsidie opnieuw beschikbaar via de website van de gemeente. pic.twitter.com/ahlocgaTQc — Gemeente Leiden (@GemeenteLeiden) December 22, 2020

In Rotterdam ging opnieuw een groene subsidieregeling van start voor klimaatadaptatie. Ook hiervoor is een half miljoen euro uitgetrokken. De subsidieregeling is bedoeld om inwoners en lokale bedrijven, verenigingen en stichtingen te stimuleren het eigen terrein klimaatbestendiger te maken en voor te bereiden op extreem weer. Daarbij gaat het om het aanleggen van meer groen en maatregelen om regenwater af te koppelen, op te vangen of te benutten. In 2020 werd subsidie aangevraagd voor ruim 8000 m2 groen oppervlak, ruim 800 kubieke meter (800.000 liter) waterberging en ruim 6000 m2 afgekoppeld oppervlak.

Schonere lucht in Rotterdam

Rotterdam haalde in 2020 trouwens ook de doelstelling om te voldoen aan de Europese stikstofnorm, zo blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit. Drie jaar geleden waren er in de stad nog vijftien straten waar de norm werd overschreden. Om de luchtvervuiling hier aan te pakken werden specifieke verkeersmaatregelen ingezet en verkeersmanagement toegepast. De lockdown speelde ook een positieve rol; de eerste wel meer dan de tweede. Door een afname van het woon-werkverkeer, en door meer spreiding van het verkeer over de dag. Hierdoor is er sprake van minder files, wat positief uitpakt voor de luchtkwaliteit.

In de afgelopen twee jaar nam de gemeente nog meer maatregelen. Zo zijn er duizenden oplaadplekken voor elektrische auto’s bijgekomen, evenals meer elektrische bussen en veegwagens. Ook maakte de stad afspraken met de bouwsector over schone bouwlogistiek en met het Havenbedrijf Rotterdam over het uitbreiden van walstroom voor zeeschepen. Daarnaast is er op verschillende evenemententerreinen een elektrische aansluiting gerealiseerd als alternatief voor dieselgeneratoren.

Energievouchers aanvragen

En een potentieel nieuw succes, Rotterdammers kunnen nu ook een gratis Energievoucher aanvragen ter waarde van 90 euro. ‘Met deze digitale waardebon kunnen ze energiebesparende producten kopen zoals tochtstrips, isolerend radiatorfolie of een waterbesparende douchetimer.’ Hoewel alle inwoners deze voucher kunnen bestellen, hoopt de gemeente vooral mensen met een krappe beurs over de drempel te helpen. ‘Met een kleine investering kun je vaak al heel veel geld aan energie besparen. Dat is goed voor het klimaat en voor je portemonnee,’ aldus verantwoordelijk wethouder Arno Bonte.

Gratis warmtefoto

Ook voor de gemeente Hof van Twente is energiebesparing een doelstelling. De gemeente riep inwoners op een gratis warmtefoto van hun huis te laten maken. Met succes. ‘Er is budget voor 1500 warmtefoto’s en dat aantal is bijna bereikt,’ zo meldt de gemeente deze maand. Op zo’n foto is te zien waar warmte, oftewel energie en geld, uit de woning weglekt en welke grote of kleine isolatiemaatregelen nodig zijn. Denk aan tochtstrips en radiatorfolie. Als een inwoner tot aanschaf daarvan overgaat, kan hij of zij met dank aan de actie Poen voor Groen tot 50 euro terugkrijgen.

De brieven worden overigens gestuurd naar huiseigenaren in wijken waar relatief veel huizen staan met bouwjaar tussen 1920 en 1983. Dit is de bouwperiode waar de meeste isolatiewinst te halen valt en waar goed een warmtefoto van te maken is.

Bomen uitdelen

Inwoners van Groningen konden in 2020 een gratis boom aanvragen voor hun voor- of achtertuin. Vijfhonderd inwoners deden dat, ze hadden daarbij keus uit meer dan vijftien verschillende soorten. Hiervan zijn 365 bomen toegekend die verdeeld over de gemeente worden geplaatst. De overige aanvragen doen dit jaar opnieuw mee. De gemeente wil met het uitdelen van de bomen een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige en fijne woonomgeving.