Utrecht wil testen met heropening horeca

De gemeente Utrecht heeft een voorstel ingediend bij het Rijk voor een pilot ‘veilige en verantwoorde opening horeca’. Hierin wil Utrecht testen hoe heropening van de horeca straks in het hele land veilig kan. Aan het experiment doen drie restaurants mee, waarvan één met barfunctie en een fastfoodrestaurant. Zodra er toestemming is verleend, kan de proef binnen twee weken starten.

Dat schrijft burgemeester Sharon Dijksma vandaag in een brief namens het hele college van b en w ‘over het creëren van lichtpunten in de alsmaar voortdurende coronacrisis’. Op initiatief van het college is de pilot voor heropening van de horeca voorbereid door de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de GGD regio Utrecht.

Versoepelingen

Dijksma: ‘Utrecht verdient het dat er nú goed wordt nagedacht over een intelligente heropening van de samenleving die aan de orde is zodra maatregelen weer wat versoepeld kunnen worden.’ Daarnaast wordt gesproken met alle sectoren in de stad over hoe er te zijner tijd op versoepelingen van de coronamaatregelen kan worden ingespeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om detailhandel, cultuur, sport, horeca en onderwijs. ‘Zodat we klaar staan voor áls het zover is.’

Perspectief jongeren

De gemeente omarmt en ondersteunt initiatieven waar mogelijk. De acties die het college zelf extra onderneemt hebben vooral betrekking op jongeren, de aanpak van eenzaamheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen, is te lezen in de brief. ‘In de afgelopen week hebben we intensief met jongeren gesproken over wat zij zien en ervaren in deze coronatijd. We hebben gehoord hoe we hen kunnen helpen om perspectief te behouden en te bieden,’ schrijft Dijksma. Volgende week wordt daar meer over bekend.

Fieldlabs

Naast de proef met de restaurants zijn er in Utrecht volgende week twee zogeheten ‘fieldlabs’ in het Beatrixgebouw. Het gaat om een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers. Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Rijksoverheid. De bedoeling is om te kijken of en hoe evenementen in de coronatijd en erna kunnen plaatsvinden.

Zorgen

Verder wijst het Utrechtse college in de brief op verschillende signalen dat er zorgen zijn onder inwoners en ondernemers. Uit een flitspeiling die is uitgevoerd in opdracht van de gemeente, blijkt dat 37 procent van de inwoners zich zorgen maakt over hun inkomen in de toekomst. Volgens een recente peiling van de Provincie Utrecht denkt een op de tien ondernemers mogelijk failliet te gaan door de coronacrisis. Daarnaast verwacht 13 procent sterk negatieve gevolgen zoals gedwongen ontslagen.

Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers die financieel lijden onder corona krijgen hulp op maat van de gemeente. Die hulp richt zich op het versterken van hun onderneming, het oplossen van schulden, of begeleiding naar werk in loondienst.