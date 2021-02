Burgemeesters willen meedenken over wat er buiten wél kan

Burgemeester Paul Depla van Breda gaat de komende dagen met horecaondernemers in zijn gemeente meedenken over wat er buiten mogelijk is. Heropenen van de terrassen op 2 maart mag binnen de geldende coronamaatregelen niet, maar er zijn volgens hem best meer mogelijkheden dan nu het geval is. En zo denken meerdere burgemeesters erover.

‘We moeten ook in Den Haag voor het voetlicht brengen wat er in de steden gebeurt. We kunnen niet aan de gang blijven met verbieden en gebieden,’ aldus de Brabantse burgemeester. Andere burgemeesters, zoals Pieter Broertjes van Hilversum, onderschrijven de mening van Depla. In het Veiligheidsberaad is eerder ook al gepleit voor verruiming van de maatregelen in de buitenlucht.

Terrassen open

Ook burgmeester Halsema van Amsterdam deed een dringend verzoek aan het kabinet om begin maart ‘als het mogelijk is naar de terrassen te kijken, zodat we de publieke ruimte kunnen reguleren’. Naar aanleiding van de drukte in de parken de afgelopen dagen riepen vandaag 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) horecaondernemers op om aanstaande dinsdag hun terrassen weer te openen.

Tegenover de maatschappij

Initiatiefnemer van de actie Johan de Vos uit Breda besprak de plannen donderdag met de gemeente. Depla: ‘Terrassen openen kan ik niet toestaan, maar ik snap het probleem. De parken puilden de afgelopen dagen uit met mensen die zelf eten en drinken meebrachten en de horeca moet de terrassen maar gesloten houden. We kunnen als gemeente ook niet steeds parken blijven leegvegen. Dan kom je als handhavers tegenover de maatschappij te staan.’

Als horecagelegenheden volgende week besluiten hun terrassen te openen, is het aan de lokale autoriteiten om in te grijpen. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. ‘De regels zijn helder,’ zegt een woordvoerder van het ministerie, zonder verder op de voorgenomen openingen in te gaan. ‘De lokale driehoek gaat over de handhaving.’

Afhaalpunten

Volgens Depla zouden er meer afhaalpunten kunnen komen voor eten en drinken, zodat de drukte beter wordt gespreid. ‘Er kan meer en beter gebruik worden gemaakt van straatmeubilair dat er toch al staat. Corona is iets waar we mee moeten leren omgaan en dan kan je het beter gecontroleerd en veilig doen dan ongecontroleerd groepen laten ontstaan. Want het terrasseizoen gaat echt binnen een paar weken van start, dat houden we niet tegen,’ aldus de burgemeester.

Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vertrouwen er op dat er op korte termijn meerdere versoepelingen mogelijk zijn van het coronabeleid voor de buitenruimte. Dat denken zij op basis van de voortgang van het vaccineren. ‘We begrijpen de moeilijke situatie,’ aldus het beraad. ‘Er is heel veel behoefte aan versoepeling. Dat horen de burgemeesters dagelijks.’

Dat stelt het beraad in een reactie op onder meer de horecasector en winkeliers die aankondigen dat ze volgende week hun zaak open gaan doen, terwijl dat in strijd is met het coronabeleid. De ondernemers willen niet meer wachten, nu parken overvol zijn, scholen weer opengaan en supermarkten ook nog steeds gewoon klanten mogen ontvangen.

Winkels Klazienaveen

Ruim 140 winkeliers in het Drentse Klazienaveen willen dinsdag ook hun deuren openen. Ze zijn dat van plan omdat ‘ze helemaal klaar zijn met het destructieve beleid van het kabinet. Op deze manier is er straks geen kledingwinkel of horecatent meer over,’ aldus de winkeliersvereniging. Maar wie dinsdag open gaat kan rekenen op een coronaboete van 4000 euro.

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen, waartoe Klazienaveen behoort, heeft veel begrip voor de problemen van de middenstand. ‘Maar ik kan niet toestaan dat zij de coronaregels aan hun laars lappen,’ zei hij vandaag. ‘De Hoofdstraat van Klazienaveen is wat anders dan de Kalverstraat in Amsterdam en heeft andere behoeften. Ik denk dat het tijd wordt voor regionaal maatwerk in plaats van steeds landelijke maatregelen.’

Van Oosterhout heeft de winkeliers donderdagmorgen in ‘een goed gesprek’ dringend afgeraden om dinsdag de deuren te openen. ‘Dat het water de middenstand aan de lippen staat, is heel duidelijk. Maar ik kan winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers elders in Emmen of elders in het land. We zijn voorbereid op handhaving, als het dinsdag nodig is,’ aldus de burgemeester. De winkeliers zijn na het gesprek met de burgemeester niet van gedachten veranderd.

De Emmense burgemeester maakt overigens vandaag ook bekend corona te hebben.

Helaas positief getest op Corona. Ondanks dat ik me aan alle voorschriften heb gehouden , blijkt het virus dus verraderlijk te zijn. Vooralsnog heb ik alleen milde klachten en blijf ik vanuit huis aan het werk #coronaregels — Eric van Oosterhout (@evoosterhout) February 25, 2021