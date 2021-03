Hof keurt oude grondslag avondklok alsnog goed

‘Invoeren van de avondklok was toegestaan,’ aldus het gerechtshof. Een week nadat de Eerste Kamer instemde met een spoedwet om de maatregel te redden, volgde vrijdag alsnog de uitspraak in het hoger beroep over de ‘oude’ grondslag.

Het hof oordeelt totaal anders dan eerder de voorzieningenrechter. Die verwees de omstreden maatregel naar de prullenmand, waarop het kabinet met de spoedwet kwam om de avondklok een deugdelijke basis te geven. Maar volgens het hof was die grondslag dus in eerste instantie al in orde.

Het coronavirus zou wel degelijk zorgen voor ‘buitengewone omstandigheden’, aldus de laatste rechterlijke uitspraak. Een inbreuk op grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is daarom ‘gerechtvaardigd’ mits ‘tijdelijk en beperkt’.

‘Avondklok proportioneel’

Bovendien vermeldt de nieuwe uitspraak: ‘De regering mocht uitgaan van het advies van het Outbreak Management Team. Ook is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn.’

De uitspraak komt weliswaar laat, maar is niet zonder betekenis. Justitie kan nu de eerder opgelegde boetes voor overtreding van de avondklok doorzetten. Dat is een opluchting voor de verantwoordelijke minister Grapperhaus: ‘Ik zou het heel erg hebben gevonden als ik tegen politie en boa’s had moeten zeggen: die boetes hebben jullie voor niets uitgereikt.’