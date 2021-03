Burgemeesters praten met ministers over coronaregels

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio gaat vandaag vooral over versoepelingen van de coronamaatregelen. De plannen van ondernemers om winkels en terrassen morgen te heropenen komen aan de orde, net als de ‘routekaart’ en de verkiezingen.

Veel burgemeesters willen dat er sneller meer mag in de buitenlucht. De afgelopen week werden coronaregels massaal overtreden in parken. Gisteren sloot de gemeente Amsterdam het Vondelpark voor de vierde dag op rij. Voorgaande dagen was het er ook te druk. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) stuurden zaterdagavond de bezoekers van Park Valkenberg in Breda weg, omdat het er te druk werd en een aantal mensen zich niet aan de coronaregels hield.

Terrassen

Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep horecaondernemers vorige week op om morgen de terrassen te openen. De actie krijgt dinsdag een ‘ludiek’ karakter. Dat zegt Johan de Vos vandaag namens de tientallen regionale afdelingen van KHN. De terrassen worden wel opgezet, maar er worden geen consumpties geserveerd.

Coronaminister De Jonge zei vrijdag begrip te hebben voor de onvrede van onder anderen horecaondernemers. ‘Maar dit is gewoon niet het moment om de teugels te laten vieren.’ De manier om de parken leeg te krijgen is niet het openen van de terrassen, maar handhaven in de parken zelf, aldus de minister.

Handhaven

‘We moeten blijven controleren op het naleven van de coronaregels,’ benadrukte de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. ‘Maar iedereen die denkt dat je alles maar met handhaven kan oplossen, die heeft geen ervaring met hoe handhaven in de praktijk werkt.’ Bruls is wel blij dat in politiek Den Haag de discussie is gestart of er in de horecasector nu toch niet lichte versoepelingen van de maatregelen kunnen komen, met name in de buitenlucht. Daarover vindt komende week overleg plaats tussen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van de horecabranche.

Zowel burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem als burgemeester Agnes Schaap van Renkum hebben gezegd dat zij zullen laten handhaven als de coronaregels worden geschonden. Marcouch noemt de terrassenactie ‘zeer ongewenst en onverstandig’. Hij is ook niet voor het uitzetten van terrasmeubilair, want dat zou passanten kunnen verleiden om daar met zelfgekochte drank en hapjes bij elkaar te gaan zitten. ‘We moeten nu juist samen volhouden,’ vindt hij.

Burgemeesters zeggen zonder uitzondering dat ze gaan handhaven als er geserveerd wordt op terrassen, want dat is binnen het coronabeleid verboden. ‘Ik heb veel begrip voor de ondernemers, maar ik kan in Breda niet toelaten wat elders gewoon verboden is,’ aldus burgemeester Paul Depla van Breda.

Wanneer

‘Op de wat kortere termijn’ moet er voor de café’s en eetgelegenheden ook volgens De Jonge wat mogelijk zijn, bijvoorbeeld om terrassen alleen op bepaalde tijden te openen. Het kabinet zoekt naar manieren om het gebruik van terrassen mogelijk te maken, zonder dat het te druk wordt in de binnensteden. Op welke termijn hier dan precies duidelijkheid over komt, kan hij niet zeggen. ‘Wanneer het kan.’ Dat gebeurt in elk geval niet de komende week: 8 maart is een nieuw beslismoment voor het kabinet, benadrukt De Jonge.

Verkiezingen

Het Veiligheidsberaad bespreekt vandaag ook de ‘routekaart’ die het kabinet voor zich ziet om het beleid minder streng te maken als ziekenhuisopnames en besmettingen dat toelaten. De burgemeesters praten ook met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over het veilig organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer later deze maand. Ollongren zou daar al eerder een toelichting op geven, maar was toen ziek.

Overleg politie

Coronaminister De Jonge schuift daarna aan bij het overleg over onderwerpen als de quarantaineplicht en het vaccinatieregime. Hij blikt samen met minister Grapperhaus vooruit naar de nieuwe coronapersconferentie volgende week. Ze schetsen de denkrichting van het kabinet, zodat het beraad de tijd heeft om daarop te reageren voordat er definitieve besluiten vallen.

Voor de vergadering van het Veiligheidsberaad hebben de regioburgemeesters en Grapperhaus een bijeenkomst van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP), eveneens in Utrecht. Aan dat overleg doen ook politie en justitie mee.