Werkgevers bereid tot nieuw cao-bod

Deze en volgende week staken gemeenteambtenaren weer om aandacht te vragen voor een betere cao. Als de vakbonden weer aan tafel willen met de werkgevers om te onderhandelen, zijn deze bereid om een nieuw loonbod neer te leggen. Dat zei onderhandelaar Ton Heerts gisteren tijdens de landelijke actiedag in Utrecht. Daarnaast voeren ook werknemers van de sociale werkbedrijven actie.

Er zijn deze week weer volop stakingen en werkonderbrekingen onder gemeenteambtenaren, zoals in Den Haag en Rotterdam. Gisteren kwamen honderden vuilophalers en stadsreinigers bijeen op het Jaarbeursplein in Utrecht om te protesteren. Heerts sprak er namens de werkgevers.

Om de tafel

Het laatste bod van de VNG blijkt niet genoeg om de onderhandelingen voort te zetten maar de 12 procent voor die de bonden voor iedereen vragen is zoals Heerts het zegt ‘echt te veel’. Daarom is er de oproep aan de bonden om weer aan de onderhandelingstafel te komen.

Amsterdam

Volgende week staat er, naast stakingen in Den Bosch en Maastricht, een actieweek in de hoofdstad op het programma. Op 30 januari legden ambtenaren hun werkzaamheden al een halve dag stil. Nu leggen medewerkers van de gemeente die afval inzamelen, straten schoonhouden en groen beheren, hun werk neer van maandag 20 februari 6.30 uur tot maandag 27 februari. Het is nog onbekend hoeveel medewerkers aan de staking meedoen, meldt Amsterdam. De gemeente roept bewoners op om de stad leefbaar te houden, door tijdens de staking het afval zoveel mogelijk thuis te houden.

Onderhandelen

Wethouder Hester van Buren van Personeel en Organisatie begrijpt waarom er wordt gestaakt. ‘Iedereen merkt dat boodschappen en andere zaken duurder zijn geworden. Maar niet iedereen heeft daar evenveel last van. Wij proberen ervoor te zorgen dat werknemers in de lagere schalen er naar verhouding netto meer aan overhouden dan de hoge schalen. We hopen snel weer met de vakbonden aan tafel te kunnen, want het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een goede cao te komen.’

Sociale werkbedrijven

Ook werknemers van de sociale werkbedrijven voeren actie. Ze willen dat minister Schouten van Armoedebestrijding en Participatie helpt om hun lonen en reiskostenvergoeding te verhogen. Donderdag 16 februari voeren ze actie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Dit doen ze voorafgaand aan het overleg tussen de minister en de VNG over extra budget voor de branche sociale werkvoorziening. Na eerdere acties in Arnhem en Apeldoorn volgen op 21 februari acties op diverse plekken in de provincie Groningen en op 28 februari in de provincie Noord-Brabant.

10 procent

De FNV dringt sinds mei 2022 aan op aanvullende afspraken voor de cao SW en cao Aan de slag, waar zo’n 75.000 werknemers met een beperking onder vallen. De vakbond wil dat alle lonen in beide cao’s met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 10 procent verhoogd worden, gelijk aan de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Twee maten

‘Werkgevers vinden eigenlijk wel dat de werknemers gelijk hebben dat er iets moet gebeuren,’ aldus Peter Wiechmann, bestuurder FNV Sociale Ontwikkelbedrijven. ‘Daarom is de VNG in overleg gegaan met de minister. Met het doel om meer budget te krijgen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dat ondersteunen wij van harte, maar dat betekent niet dat de FNV het eens is dat er helemaal geen geld is om iets te doen aan de lonen van de werknemers.’

Daarmee doelt Wiechmann op de extra uitkering aan ambtenaren eind vorig jaar. ‘Het geld is er dus wel, maar de VNG meet bewust met twee maten en laat haar eigen werknemers met een arbeidsbeperking in de kou staan.’