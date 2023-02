Ook volgende week weer volop stakingen onder ambtenaren

Volgende week zijn er weer volop stakingen en werkonderbrekingen in de strijd om een betere cao voor gemeenteambtenaren. ‘Na een week in Utrecht krijgen we nu de zesdaagse in Rotterdam. Ook in Groningen en Den Haag gaat het los en de boa’s in Nijmegen gaan er volgende week voor. Het aantal acties breidt zich steeds meer uit,’ meldt FNV Overheid.

De vakbond kondigt een zesdaagse staking aan van medewerkers van Reiniging en Inzameling in Rotterdam. Van woensdag 15 tot en met maandag 20 februari. Daarnaast delen de boa’s op 17 februari geen boetes uit. ‘Rotterdam gaat er nu ook vol voor. De actiebereidheid is groot. Zoals een medewerker onlangs tegen mij zei: ‘Dit is echt een kantelpunt: tot hier en niet verder. We eisen op wat we verdienen,’ aldus Marieke Manschot, cao-onderhandelaar FNV.

Boa’s in Nijmegen delen op dinsdag 14 en woensdag 15 februari geen boetes uit in het stadscentrum. Ook deze week en voorgaande weken werd er al gestaakt, vooral door ambtenaren op straat zoals afvalinzamelaars, reinigingsmedewerkers en boa’s.

Groningen

Morgen gaat een vierdaagse staking in Groningen van start van Stadsbeheer (buitendienst), toezichthouders en boa’s. ‘De actiegolf heeft nu ook de stad Groningen bereikt. Alle onderdelen van Stadsbeheer gaan plat,’ zegt Shirley Harms, FNV Overheid bestuurder Groningen. ‘Van de afvalbrengstations en de medewerkers groen tot aan de vuilnisophalers: iedereen doet mee.’

Publieksvriendelijk

Op zaterdag 11 februari is er in Groningen een publieksvriendelijke promotieactie op de Ossenmarkt. Milieustewards, toezichthouders en boa’s zijn er ‘om het publiek te informeren en kinderen te vermaken met een ritje in een voertuig zoals een veegmachine’. Op maandag 13 februari sluiten ze af met een manifestatie op de Grote markt. De toezichthouders en boa’s treden op die laatste stakingsdag alleen op bij calamiteiten. Zij delen geen parkeerboetes uit en de scanauto rijdt niet.

Den Haag

Diezelfde dag begint de driedaagse actie van de Haagse Straat Organisatie. Er wordt niet schoongemaakt en het onderhoud aan de straten ligt stil. ‘Ook zullen handhavers van de gemeente in deze periode waarschijnlijk geen bekeuringen uitschrijven. Daarmee ondersteunen zij de actie van hun collega’s.’

De acties in Den Haag eindigen op woensdag 15 februari, de dag waarop ook een landelijke manifestatie op het Jaarbeursplein in Utrecht plaatsvindt.