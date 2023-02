Stakingen gemeenteambtenaren breiden zich uit

In de strijd om een betere cao voor gemeenteambtenaren breiden de stakingen en werkonderbrekingen zich uit naar de Betuwe, de Drechtsteden, Den Haag en Emmen. Volgende week zijn er acties in die gemeenten, waarbij het voornamelijk weer gaat om medewerkers die de straten schoonhouden.

Dat kondigt vakbond FNV Overheid aan. Op dit moment wordt er gestaakt in Utrecht door medewerkers die het afval inzamelen en de straten schoonhouden. Daardoor worden ook onder meer glascontainers in Houten deze week niet geleegd.

Boa’s in de gemeenten Nieuwegein en Vijfheerenlanden voeren deze week ook actie, in samenwerking met de Nederlandse Boa Bond. In Nieuwegein wordt gestaakt en in Vijfheerenlanden worden geen bonnen uitgeschreven.

De acties voor een betere cao breiden zich volgende week uit. ‘Van de werkgevers verder taal nog teken,’ meldt FNV op Twitter.

Rivierenland

In Rivierenland, waar onder meer de Betuwe onder valt wordt van maandag 6 tot en met woensdag 8 februari wordt geen afval ingezameld. Ook zijn de milieustraten in Tiel, Zaltbommel, Culemborg en Geldermalsen gesloten.

‘Hoe vervelend we het ook vinden voor de inwoners, ook in Rivierenland staat bij menigeen het water aan de lippen,’ aldus FNV- bestuurder Sengul Sozen. ‘Veel van onze leden willen een toekomst met een fatsoenlijk inkomen waar je van rond kan komen.’ Volgens haar zijn ze voor hun dagelijkse uitgaven aangewezen op hun vakantiegeld en vertellen ze haar: ‘we hopen dat de VNG, die al maanden geen oog of oor heeft voor onze situatie, nu echt zal luisteren naar ons.’

Emmen

In Emmen staken op 9 februari de medewerkers van de buitendienst van 9.30 tot 12.30 en is er een actiebijeenkomst voor alle medewerkers bij het gemeentehuis.

Drechtsteden

Op dezelfde dag leggen de werknemers van de 10 gemeentelijke organisaties in de Drechtsteden het werk neer in estafettevorm. ‘Van de gemeentewerven tot in de kantoren vertellen leden ons hoe verontwaardigd zij zijn over het uitblijven van een fatsoenlijk bod door de VNG. De maat is vol voor veel werknemers en de actiebereidheid is ongekend groot,’ aldus Jan Winde, FNV vakbondsconsulent Drechtsteden.

Den Haag

Medewerkers van het Haags Veeg- en Straatbedrijf leggen drie dagen lang het werk neer, van 13 t/m 15 februari. Er wordt niet schoongemaakt en ook het onderhoud aan de straten ligt stil. Andere onderdelen van de gemeente hebben bij FNV aangegeven ook in actie te willen komen. Daarmee is de vakbond in overleg.