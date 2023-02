Strenger dan nodig bij gemeentelijke belastingen minima

Veel gemeenten waren in 2022 strenger dan nodig bij het kwijtschelden van belastingen voor mensen met een laag inkomen. De mogelijkheid om de ‘vermogensgrens’ te verhogen werd vaak nog niet toegepast.

Wie een laag inkomen heeft en over weinig vermogen beschikt, kan kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen, zoals voor afvalverwerking of woningbezit (ozb). Om in aanmerking te komen, mogen inwoners die alleen wonen tot 1775 euro op de bank hebben staan, zonder andere vermogensbestanddelen. Voor alleenstaande ouders of een echtpaar ligt die grens wat hoger.

Grens te laag

In de praktijk is 1775 euro als grensbedrag laag, zegt André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden tegen de NOS. Volgens hem is het juist belangrijk dat mensen een buffer opbouwen, om bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine te kunnen kopen als dat nodig is. ‘Nu lopen mensen al kwijtschelding mis als ze bijvoorbeeld net hun inkomen gestort kregen en verder maar een beetje spaargeld hebben.’

Hogere vermogensgrens is mogelijk

Sinds vorig jaar mógen gemeenten die vermogensgrens verhogen. Een positief banksaldo tot 3275 euro hoeft dan geen obstakel voor kwijtschelding te zijn. Volgens Moerman moeten gemeenten inwoners juist belonen als ze buffers opbouwen, in plaats ‘afstraffen.’



Meer dan de helft van de 180 gemeenten die meewerkten aan een enquête van de NOS, hanteerde in december echter niet de verhoogde grens. Een groot deel van de gemeenten geeft wel aan dit van plan te zijn in 2023. Sommige willen eerst weten wat de financiële gevolgen zijn.

Verschillen door lokale regelingen

Gemeenten voeren het beleid niet op dezelfde manier in, waardoor het voor de portemonnee van minima uitmaakt in welke gemeente ze wonen. Dit bleek eerder ook al het geval te zijn met de verschillende lokale regelingen die gemeenten bedenken en hanteren om inwoners te helpen bij armoede.