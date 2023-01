Stadsreinigers ‘halen kastanjes uit het vuur’ voor cao

In Almere staken dinsdag de eerste ambtenaren voor de landelijke cao-eisen, waaronder 12 procent loonsverhoging dit jaar. De stadsreinigingsdienst ligt voor twee dagen plat, hebben de stakers aangekondigd. De FNV prijst de actievoerders die ‘de kastanjes uit het vuur halen’ voor zo’n 180.000 collega’s.

Voor inwoners betekent de staking dat er dinsdag en woensdag geen huisvuil wordt opgehaald in Almere. ‘Wij vinden het vervelend dat je mogelijk last hebt van deze staking en bieden onze excuses aan voor eventueel ongemak,’ verontschuldigt de gemeente zich. Deels wordt dit gecompenseerd met inhaaldagen.

Werkonderbrekingen

Almere is met de twee dagen durende staking het brandpunt van de landelijke cao-acties, maar steun komt van collega’s in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Daar zijn korte werkonderbrekingen aangekondigd. De FNV liet eerder de mogelijkheid open dat acties overslaan naar andere gemeenten, maar dat lijkt dinsdag niet aan de hand. De onderstaande planning van de acties is afkomstig van de FNV.

Cao-acties: planning 24 & 25 januari: Tweedaagse staking Almere Stadsreiniging, De Steiger 221; start 24 januari: 07.00 uur.

Deelname van medewerkers Stadsreiniging. 25 januari: Werkonderbreking Tilburg Stadhuisplein; van: 13.00 – 14.00 uur.

Deelname van medewerkers buitendienst, met vuilniswagens, BOA’s en medewerkers kantoren. 25 januari: Werkonderbreking Rotterdam Coolsingel 40; van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Deelname van onder andere medewerkers reiniging, handhaving en loketmedewerkers. 30 januari: Werkonderbreking Amsterdam Van 09.00 – 12.00 uur; locatie volgt later. Deelname open voor alle gemeente ambtenaren van

Amsterdam.

Boa’s en reinigers

Het zijn vooral vakbondsleden in de lagere loonschalen bij de gemeenten, die als eersten het werk onderbreken. Naast vuilnismannen en andere medewerkers van de stadsreiniging in Almere, komen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) deze week op voor een hoger salaris en extra prijscompensatie in 2024.

‘Schamel’ bod

In plaats van de geëiste 12 procent heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de werkgevers 5 procent salarisverhoging geboden voor dit jaar, en nog eens 3 procent op 1 april 2024. De vakbonden noemen dit ‘schamel’ en kwamen met een ultimatum om alsnog hun eisen erdoor te krijgen.

Dit ultimatum werd echter zoals verwacht afgewezen door de werkgevers. Sindsdien was het wachten op acties, want de bonden zouden geen ‘njet’ op hun eisen accepteren. Het tegenbod van werkgeverszijde valt niet serieus te nemen gelet op de hoge inflatie, aldus de vakbeweging.

Werkgevers: onderhandelen

Volgens de VNG stellen de werkgevers zich daarentegen redelijk op. ‘Gemeentelijke werkgevers willen graag dat er op korte termijn een goede cao komt die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in de sector. Het moet ook mogelijk zijn om daarover verder te onderhandelen.’ Dat laatste zouden de acties nu in de weg zitten.