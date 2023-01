Volgende maand cao-acties in ’tal van gemeenten’

FNV Overheid kondigt woensdag nieuwe cao-stakingen in gemeenten aan. Reinigingsmedewerkers in Utrecht leggen volgende week het werk neer, meldt de vakbond. ‘Ook in tal van andere gemeenten worden de komende dagen actiebijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding van werkonderbrekingen en stakingen in de maand februari.’

‘De actiebereidheid bij het Utrechtse Stadsbedrijf is bijzonder groot,’ zegt Gijsbert Boggia van FNV Overheid. ‘De medewerkers zien de enorme kloof tussen wat zij eisen en wat de VNG bereid is te bieden. Zij vinden het bijzonder vervelend dat de burgers nu hierdoor getroffen worden, want zij zijn trots als hun stad schoon, groen en veilig is.’

Huisvuil niet opgehaald

Net als vandaag en gisteren in Almere, betekent de staking in Utrecht dat het ophalen van papier, GFT en huisvuil wordt stilgelegd. Utrechtse stakers richten ‘op werkzaamheden in de openbare ruimte’, waaronder ook ‘onderhoud zoals het werk van stratenmakers en van medewerkers in de groenvoorziening’.

Utrecht is de vijfde gemeente waar actie is aangekondigd, met de langste staking. Eerder kondigde de FNV naast Almere al acties aan in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. In die laatste gemeenten duren werkonderbrekingen maximaal drie uur, door medewerkers van de stadsreiniging, maar ook door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en kantoormedewerkers.

‘Volstrekt onvoldoende waardering’

Op 11 januari liep het ultimatum van de bonden voor een nieuwe cao af. De eis voor dit jaar is 12 procent loonsverhoging, in plaats van de ‘schamele’ 5 procent die werkgevers bieden.

FNV-onderhandelaar Marieke Manschot: ‘De inflatie is nog steeds extreem hoog en de krapte op de arbeidsmarkt, met daarbij ook de werkdruk, nog steeds zeer groot. Uit het laatste loonbod van de VNG blijkt volstrekt onvoldoende waardering,’

De werkgevers vinden dat de stakingen onderhandelingen in de weg zitten, en roepen op het gesprek te hervatten over de cao voor gemeenten.