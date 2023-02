Ook ambtenaren Amsterdam leggen tijdelijk werk neer

Nadat gemeenteambtenaren vorige week in Almere, Tilburg en Rotterdam het werk neerlegden, was het vandaag de beurt aan Amsterdam. Het gaat om ambtenaren die werken voor de stadsreiniging, zoals vuilnismannen, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en medewerkers van gemeentekantoren. De werkonderbreking duurde van 09.00 tot 12.00 uur.

Ruim 300 mensen waren maandagochtend bij de werkonderbreking van Amsterdamse ambtenaren. Het ging vooral om medewerkers van de stadsreiniging, maar er waren ook onder meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en medewerkers van gemeentekantoren bij. Dit zegt een woordvoerder van de vakbond FNV.

Actie in Amsterdam voor de (automatische) prijscompensatie ! Grote opkomst #caogemeenten pic.twitter.com/9wF3dLB8tY — Nederlandse BOA Bond (@DeBOABond) January 30, 2023

De werkonderbreking kan invloed hebben op de afvalinzameling, reiniging, handhaving en stadsloketten, waarschuwde de gemeente. ‘Wel blijft een minimale bezetting bij de diensten gewaarborgd zodat we spoedwerkzaamheden zoveel mogelijk kunnen uitvoeren.’ Tijdens de werkonderbreking is een aantal afvalpunten dicht. ‘Mogelijk kan grof afval wat langer dan normaal op straat blijven staan en kunnen containers voor restafval, papier, glas en textiel op een andere dag of tijd geleegd worden,’ aldus de gemeente.

Wachttijd

Verder kan de wachttijd bij de zogeheten stadsloketten langer zijn dan gebruikelijk, kunnen prullenbakken voller zitten en worden straten mogelijk op een later moment geveegd . ‘We streven ernaar om de achterstand door de werkonderbreking zo snel mogelijk in te halen,’ laat de gemeente weten. Hoeveel ambtenaren het werk neerleggen in de hoofdstad is nog onduidelijk.

CAO

Vakbond FNV wil met werkonderbrekingen een betere cao afdwingen. De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is, telt volgens FNV ruim 187.000 werknemers. De bond stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) op niets was uitgelopen.

Zo boden de gemeenten een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april 2024. FNV wil daarentegen een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar. Ook eist de vakbond automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.