Wetsvoorstel maakt verwerken gegevens sekswerkers mogelijk

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat gemeenten persoonsgegevens van sekswerkers kunnen verwerken, om beter toezicht te kunnen houden op seksbedrijven en regels te kunnen handhaven. Het wetsvoorstel dat dat mogelijk moet maken is in consultatie.

Op 2 januari jongstleden ging het wetsvoorstel gemeentelijk toezicht op seksbedrijven (Wgts) in consultatie. Het voorstel is de uitwerking van de motie van toenmalig Kamerlid Wiersma – nu minister van Onderwijs – om te komen tot een wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens van sekswerkers.

Verordening

Met het wetsvoorstel wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet. Op basis daarvan kunnen gemeenten nu al een verordening vaststellen met voorschriften voor seksbedrijven. Omschreven in de wet als ‘het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling’. Een gemeente kan bijvoorbeeld een vergunning verplicht stellen voor prostitutiebedrijven.

Geen actieve rol

Gemeenten gaven aan dat toezicht en handhaving niet goed kan worden uitgevoerd, omdat geen gegevens van sekswerkers mogen worden verwerkt. Het is nu ook niet mogelijk om actief op te treden tegen onvergunde exploitanten of faciliteerders, doordat online advertenties niet mogen worden bezocht en bijgevoegd als bewijsstuk. Het is volgens J en V ‘onwenselijk dat gemeenten geen actieve rol kunnen nemen in de aanpak tegen illegale prostitutie door het niet kunnen verwerken van bijzondere persoonsgegevens’.

Noodzakelijk

Een wettelijke grondslag voor het verwerken van bijzondere gegevens van sekswerkers door exploitanten van seksbedrijven en door gemeenten is volgens het ministerie noodzakelijk om:

exploitanten van seksbedrijven in staat te stellen om de regels die zijn vastgesteld door gemeenten met een vergunningstelsel, na te leven

gemeenten met een vergunningstelsel in staat te stellen toezicht te kunnen houden op de naleving van deze regels

gemeenten met een vergunningstelsel in staat te stellen te kunnen handhaven als regels niet of onvoldoende zijn nageleefd

Controleren

Als voorbeeld wordt genoemd dat het verwerken van gegevens nodig is als een vergunninghouder met sekswerkers een intakegesprek moet voeren, om na te gaan of ze vrijwillig het werk willen gaan doen. De gemeente moet kunnen controleren of de exploitant dit inderdaad is nagegaan. ‘Voor sekswerkers betekent dit dat beter kan worden gecontroleerd of de exploitant de verantwoordelijkheid ten aanzien van de voor hem of haar werkzame sekswerkers nakomt,’ aldus het ministerie van J en V.’

Vergunningplicht

De aanpassing van de Gemeentewet is tijdelijk. Zodra de Wet regulering sekswerk (Wrs) in werking treedt, vervalt het artikel. Die wet is twee jaar geleden ingediend en het is nog niet duidelijk wanneer deze er is. Met de Wrs komt er een wettelijke, uniforme vergunningplicht voor alle prostituees en exploitanten van seksbedrijven. Zonder vergunning zijn zij in overtreding.