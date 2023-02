Afschermen bezoekadres in Handelsregister mogelijk

Foto: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, wethouders en raadsleden met een eigen onderneming kunnen hun bezoekadres vanaf nu afschermen in het Handelsregister. Dit zijn de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Kamer van Koophandel (KVK) en verschillende beroepsverenigingen overeengekomen.

Als politieke ambtsdrager kun je op grond van jouw ambt aanspraak maken op de afscherming van het bezoekadres. Dit geldt ook voor een partner en huisgenoten. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Convenant voor afscherming bezoekadressen politieke ambtsdagers in Handelsregister.

Het convenant is ondertekend door de minister van BZK, de Kvk en verschillende beroepsverenigingen of vertegenwoordigers van beroepsgroepen, zoals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Veiligheid onder druk

Bijna de helft van de decentrale politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie (49 procent). In 2014 was dit nog 26 procent. De laatste twee jaar is er sprake van een forse toename, zowel van minder ernstige als ernstig ervaren incidenten, zo blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022.

Minister Bruins Slot noemt het ‘echt zorgelijk dat dit soort maatregelen nodig zijn.’ Ze noemt bedreigingen van politieke ambtsdragers, online en offline, onacceptabel. ‘Het afschermen van bezoekadressen in het Handelsregister maakt het werken voor bijvoorbeeld raadsleden en hun gezin veiliger. Dit helpt om hun woonomgeving te beschermen.’

Afscherming bezoekadres in Handelsregister

Zo’n verzoek tot afscherming van je gegevens kun je doen via dit formulier. Als er sprake is van een concrete dreiging kun je het bezoekadres ook direct afschermen. Hiervoor is een bewijs van de dreiging nodig.

Overigens is die eerste vorm van afscherming door Europese wetgeving niet mogelijk voor kapitaalvennootschappen, zoals de bv en nv. Voor die ondernemingen kun je alleen bij een concrete dreiging het bezoekadres afschermen.

Andere openbare gegevens wijzigen

Er zijn overigens meer plekken waar je je gegevens kunt afschermen als politieke ambtsdrager, zoals het Kadaster en de Telefoongids. Het Netwerk Weerbaar Bestuur maakte hiervoor een handig overzicht.

Datavisie Handelsregister

Het afschermen van het bezoekadres van politieke ambtsdragers en hun partners en huisgenoten in het Handelsregister is onderdeel van de Datavisie Handelsregister van de minister van Economische Zaken. Minister Adriaansens neemt daarom maatregelen in het Handelsregister, zodat de privacy en daardoor ook de veiligheid van ondernemers omhoog gaat.