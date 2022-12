FNV komt met ultimatum voor cao gemeenteambtenaren

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenten en daarmee verbonden samenwerkingsorganisaties zijn vastgelopen. De vakbonden lieten vorige week aan de gemeentelijke werkgevers weten dat zij niet verder onderhandelen. Zij sturen rond de feestdagen een ultimatum.

Werkgevers deden tijdens de onderhandelingen meerdere malen een loonbod. Het meest recente bod is van 16 november. Onder meer met een salarisverhoging van 5 procent voor 2023 en 3 procent voor 2024, een uitbreiding van de vakantie met twee dagen en een verhoging van de thuiswerkvergoeding naar 3 euro per keer. Dat bieden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

Muurvast

Volgens vakbond FNV Overheid zitten de onderhandelingen vooral op het loon ‘muurvast’. De bonden zetten in op een verhoging van 11,25 procent voor één jaar, een eenmalige uitkering van 1.200 euro en het opnemen van de automatische prijscompensatie in de cao 2024. Zij noemen het loonbod van de werkgevers ‘slechts een schamele 5 procent’. Een ultimatum is inmiddels in de maak en zal rond de feestdagen worden verstuurd naar de VNG, meldt FNV.

Opgeschort

‘Tijdens het laatste overleg werd het klip en klaar,’ aldus FNV-onderhandelaar Marieke Manschot. ‘De VNG is niet te vermurwen en niet bereid serieuze stappen te zetten in de onderhandelingen op het loon. Evenmin heeft de VNG toenadering gezocht op andere belangrijke onderwerpen zoals vitaliteit. Daarom hebben we het overleg nu opgeschort. Wij blijven ons echt verbazen over hoe weinig oog ze hebben voor de werknemers, bijvoorbeeld kijkend naar de krappe arbeidsmarkt en de daardoor toegenomen werkdruk binnen gemeentelijke organisaties.’

Afstand

Volgens de werkgevers constateren de vakbonden slechts dat de afstand tussen de looneis en het bod te groot is. ‘Ze willen geen tegenbod doen en dus niet onderhandelen.’ De werkgevers plaatsen het ultimatum en de reactie daarop op hun websites.

2023

De huidige cao is niet opgezegd en loopt daardoor ook in 2023 door. Deze maand geven de werkgevers ambtenaren een eenmalige uitkering van 750 of 375 euro, afhankelijk van de loonschaal, vanwege het uitblijven van de cao. Ook is met de vakbonden afgesproken dat de thuiswerkvergoeding van 2 euro doorloopt in 2023.