Top 10 meest gelezen artikelen in de categorie bedrijfsvoering

Wat speelde er het afgelopen jaar op het gebied van bedrijfsvoering binnen gemeenten? Onder ambtenaren, voor ondernemers, op burgerzaken en in de uitvoering. We zetten de meest gelezen artikelen van 2022 in onze categorie bedrijfsvoering op een rij.

Veruit het meest belangwekkende artikel van het jaar op dit gebied, ging over een extraatje voor gemeenteambtenaren.

1. Eenmalige uitkering ambtenaren in december

Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 wil nog niet echt vlotten. Toch is er al wat goed nieuws. Er is afgesproken dat medewerkers bij gemeenten in december van dit jaar een eenmalige uitkering ontvangen.

Op nummer 2 en 3 artikelen uit eerdere jaren, die door de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar weer actueel werden.

2. Stembureauleden werven: hoe zit het met de vergoeding?

Wat verdient werken op een stembureau anno nu? Gingen de vergoedingen in coronatijd omhoog?

3. Werken op een stembureau: wat verdient het?

Met de verkiezingen voor de deur werven gemeenten nog volop stembureauleden. Wat kunnen die precies bijverdienen? En: hoe vind je ze?

4. Ambtenaar mogelijk aansprakelijk bij exclusieve gronddeal

Het Didam-arrest begint sporen na te laten in de rechtspraak. En blijkt gevolgen te kunnen hebben voor ambtenaren persoonlijk. Ook grondtransacties van vóór het arrest kunnen eronder vallen, mogelijk met persoonlijke aansprakelijkheid voor ambtenaren. Gemeenten zijn gewaarschuwd.

5. Afspraken voor ondersteuning bij inschrijven op briefadres

Door een wijziging van de Wet BRP zijn gemeenten sinds dit jaar verplicht mensen op een briefadres in te schrijven als ze geen woonadres kunnen opgeven. De Tweede Kamer maakt zich zorgen dat deze burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Gemeenten zijn op hun beurt bang voor fraude en misbruik van het briefadres. Voor ingewikkelde gevallen zijn daarom nu afspraken gemaakt.

6. Nieuwe wetten en wijzigingen in 2022

Wat is er per 1 januari 2022 veranderd qua wet- en regelgeving voor gemeenten? Bijvoorbeeld de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het briefadres. En er zijn weer gemeenten heringedeeld.

Goed op de hoogte blijven van relevante wetswijzigingen is natuurlijk belangrijk. Niet gek dus dat we nóg een artikel hierover aantreffen in de top 10.

7. Wijziging wetten en regels per 1 juli 2022

Wat verandert er per 1 juli 2022? Onder andere de tijdelijke wetten voor het organiseren van verkiezingen en voor ‘digitale beraadslaging en besluitvorming’ tijdens de coronapandemie houden op te bestaan. Een overzicht van de belangrijkste nieuwe wetten en regels vanaf het ‘vaste verandermoment’ in de zomer.

8. Kabinet komt met gedeeltelijke versoepeling coronamaatregelen

Het kabinet gaat de coronaregels naar alle waarschijnlijkheid versoepelen. Een deel van horecaondernemers en winkeliers heeft al aangegeven de deuren hoe dan ook zaterdag te openen. Verschillende gemeenten zullen hierop niet handhaven.

9. Lokale lasten opnieuw omhoog in 2022

Lokale lasten zijn altijd al een hot item, en dit jaar zeker. Niet alleen energie wordt duurder, huishoudens zijn aan bijna alles meer kwijt dan in 2021, ook aan lokale belastingen. Dat geldt zowel voor huiseigenaren als voor huurders, zo blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van het COELO.

10. Woo vervangt Wob

Hekkensluiter is de ook niet onbelangrijke opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur, kortweg de Wob. De nieuweling heet Wet open overheid (Woo) en treedt gedeeltelijk in werking in mei. De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid.

Een belangrijk verschil met de Wob is dat, naast informatieverstrekking op verzoek, overheidsorganisaties ook verplicht zélf informatie openbaar moeten maken. Al gaat dat deel niet direct, maar gefaseerd in.