Kabinet komt met gedeeltelijke versoepeling coronamaatregelen

Het kabinet gaat de coronaregels voor het hoger onderwijs, detailhandel, contactberoepen en sport naar alle waarschijnlijkheid versoepelen per aanstaande zaterdag. Of dat voldoende is voor horecaondernemers en winkeliers is de vraag. Een deel heeft al aangegeven de deuren hoe dan ook zaterdag te openen. Verschillende gemeenten zullen hierop niet handhaven.

Haagse bronnen bevestigen de op handen zijnde versoepelingen na berichtgeving van onder meer De Telegraaf en RTL Nieuws. Die zouden onder meer inhouden dat men op afspraak mag winkelen, weer naar de sportschool en kapper kan en dat het hoger onderwijs opengaat. Wel gelden er voorwaarden, zoals een maximaal aantal klanten per vierkante meter. De horeca- en cultuursectoren blijven waarschijnlijk dicht.

Een aantal gemeenten gaf afgelopen dagen al aan niet te gaan handhaven als winkels hun deuren openen bij het uitblijven van versoepelingen. Burgemeesters van onder meer Oude IJsselstreek en Valkenburg aan de Geul hebben niet-essentiële winkels toestemming gegeven om dit weekend als protest open te gaan, diverse andere gemeenten twijfelen nog.

Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad vergadert donderdagavond over de coronamaatregelen die het kabinet vrijdag gaat aankondigen. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, zei eerder deze week al dat het Outbreak Managment Team OMT met ‘een overtuigend verhaal’ moet komen om de strenge lockdown langer te handhaven. Hij noemde het ‘stuitend’ voor ondernemers dat veel Nederlanders de grens oversteken om daar te winkelen en uit eten te gaan. Bruls is vooralsnog niet van plan om ondernemers toe te staan hun zaken zaterdag illegaal te openen.

Het ministerie van Justitie wil niet zeggen wat er gebeurt als de lockdown – deels – wordt verlengd en winkels opengaan zonder ingrijpen van de gemeente. Minister van Justitie Yesilgöz zei eerder woensdag dat het ‘aan de mensen zelf is’ om de regels te volgen en dat ze niet vooruit wilde lopen op ‘als-dan-scenario’s’.

Oude IJsselstreek

Burgemeester Otwin van Dijk van de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek zal niet gaan handhaven als de winkeliers en de horeca in zijn gemeente zaterdag hun deuren openen. Het is de vraag of het kabinet vrijdag aankondigt dat dat weer mag. Maar ook als het niet mag, wil de burgemeester de demonstratieve opening ‘als een soort statement’ ondersteunen, zei zijn woordvoerder woensdag.

Voorwaarde is dat ondernemers die hun zaak openen dat op een veilige en verantwoorde manier doen, aldus Van Dijk. Hij wil net als veel meer burgemeesters dat er plannen worden gemaakt om de samenleving gecontroleerd weer te openen. Ook andere gemeenten in de Achterhoek overwegen zaterdag eenmalige illegale opening van winkels en restaurants toe te staan bij wijze van demonstratie. Vrijdag overleggen zij over de kwestie.

Valkenburg aan de Geul

Winkels en horecagelegenheden in Valkenburg aan de Geul gaan vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur open, met toestemming van burgemeester Daan Prevoo. Dat heeft de woordvoerster van Prevoo woensdagavond laten weten na berichtgeving in Dagblad de Limburger. De burgemeester beschouwt de actie van de winkels en horeca als een demonstratie. De ondernemers in de binnenstad hebben melding gemaakt van een demonstratie, en in ons land is dat een grondrecht, aldus Prevoo.

Hij zal dan ook niet ingrijpen als de winkels en kroegen opengaan: geen boetes en geen waarschuwingen. Wel verwacht hij dat deelnemers aan het protest zich houden aan de coronamaatregelen zoals het handhaven van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Prevoo heeft voorafgaand aan zijn beslissing overleg gevoerd met de politie. De middenstand in Valkenburg heeft erg te lijden gehad van de watersnood in juli, en kreeg daar bovenop klappen door corona. Volgens de ondernemers dreigt langere sluiting van de zaken hen noodlottig te worden. Wie als klant de winkels binnengaat, wordt door Prevoo gezien als sympathisant, mensen die hun solidariteit komen betuigen met de demonstranten. Zolang klanten zich houden aan de coronamaatregelen, is het hen toegestaan in de winkels iets te kopen en bij de horeca iets te nuttigen.

Acties

In meerdere steden in Limburg hebben winkels aangekondigd komend weekend open te gaan, onder meer in Roermond en Geleen. Ook horecazaken bezinnen zich op acties. Donderdag bespreekt de Veiligheidsregio Limburg-Noord welk standpunt gemeenten in kunnen nemen jegens soortgelijke acties, die gericht zijn tegen het coronabeleid van de regering. Volgens de ondernemers staat het water hen aan de lippen.

In Maastricht deden ondernemers een oproep aan burgemeester Annemarie Penn ervoor te pleiten de coronamaatregelen te versoepelen. Volgens haar wordt er tijdens een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten donderdag een motie van die strekking ingediend. Maastricht zal zo’n motie steunen, laat ze woensdag in een brief aan de gemeenteraad weten.

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen noemt het wrang dat Nederlandse klanten hun geld over de grens uitgeven. ‘We delen de zorgen die ondernemers uiten over het voortbestaan van hun bedrijf. Zeker in een grensregio als de onze. Door verschillen in nationale maatregelen zijn de gevolgen voor onze ondernemers nog wranger, omdat klanten hun geld uitgeven in België en Duitsland. Die omzet ziet onze ondernemer niet meer op een later moment terug.’

Of Sittard-Geleen gaat handhaven als winkels zaterdag opengaan terwijl dat niet zou mogen, wil de gemeente nog niet zeggen. ‘We zijn in afwachting van besluitvorming van het nieuwe kabinet,’ aldus de gemeente.’

Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht, een van de gemeenten die dinsdag een brandbrief stuurden naar het kabinet om niet-essentiële winkels weer te openen, geeft aan dat, mochten de maatregelen niet worden versoepeld, de gemeente erop rekent dat mensen zich in Sliedrecht aan de regels blijven houden. ‘Mocht dat in een enkel geval niet zo zijn, dan houden we toezicht en zullen handhaven als dat nodig is.’