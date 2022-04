Lokale lasten opnieuw omhoog in 2022

Niet alleen energie wordt duurder, huishoudens zijn dit jaar ook meer geld kwijt aan lokale belastingen dan in 2021. Dat geldt zowel voor huiseigenaren als voor mensen met een huurwoning, zo blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Lagere Overheden (COELO).

De Atlas van COELO, een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen, laat de jaarlijkse ontwikkeling zien van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen. Voor een huishouden met een eigen woning bedragen de lokale belastingen in 2022 gemiddeld 1486 euro, oftewel 2,9 procent meer dan vorig jaar. Huurders zijn in 2022 gemiddeld 893 euro kwijt aan lokale lasten, 1,9 procent meer dan in 2021.

Woonlasten huiseigenaren stijgen

Uit de Atlas blijkt dat van de 1.486 euro die een huishouden met een eigen woning gemiddeld betaalt aan lokale lasten, 904 euro naar de gemeente gaat, 189 euro naar de provincie en 392 euro naar het waterschap. De lokale lasten voor deze groep variëren van 1.162 euro in Tilburg tot 2.405 euro in Bloemendaal.

Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning betaalt het minste rioolheffing in Overbetuwe (91 euro) en het meest in Gouda (500 euro). Gemiddeld betalen deze huishoudens 207 euro, 1,7 procent meer dan vorig jaar.

Aan onroerendezaakbelasting (ozb) zijn eigenaar-bewoners gemiddeld 380 euro kwijt, 3,6 procent (13 euro) meer dan vorig jaar. De stijging is het grootst in Landsmeer (31 procent) en Papendrecht (27 procent). Huiseigenaren in Weesp, op 24 maart samengevoegd met Amsterdam, betalen 39 procent minder. Voor bedrijfspanden stijgen de ozb-tarieven met 2,7 procent, dus minder dan voor huiseigenaren.

Huurders zien lasten ook toenemen

Huurders betalen geen ozb aan de gemeente. In 98 van de gemeenten betalen zij ook geen rioolheffing. In 2022 zijn zij gemiddeld 893 euro kwijt aan lokale lasten: 424 euro aan de gemeente, 189 euro aan de provincie en 280 euro aan het waterschap. Huurders betalen het minst in Nijmegen (544 euro) en het meest in Wassenaar (1.226 euro). In West Betuwe betalen huurders de meeste rioolheffing, een meerpersoonshuishouden betaalt daar 130 euro.

Meer afvalstoffenheffing

Zowel huurders als eigenaar-bewoners betalen afvalstoffenheffing. Na een eerdere forse stijging betalen meerpersoonshuishoudens in 2022 gemiddeld 317 euro, 3,2 procent meer dan vorig jaar. Meerpersoonshuishoudens betalen het minst in Nijmegen, namelijk 38 euro. Dat komt omdat Nijmegen maar een klein deel van de afvalinzameling en –verwerking betaalt uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Meerpersoonshuishoudens in Wassenaar betalen met 299 euro het meest.

Provinciale belastingen en waterschapslasten

Ook provincies heffen belasting die op het bordje van de burgers komt. Zo heffen provincies een opslag (opcenten) boven op de motorrijtuigenbelasting. Deze opslag steeg gemiddeld met 1 procent. Gemiddeld betaalt een eigenaar van een benzineauto van 1250 kilo (bijvoorbeeld een Volkswagen Golf) 189 euro. Noord-Holland is het goedkoopst (156 euro) en Groningen het duurst (217 euro).

Wat waterschapsbelasting betreft, betalen huurders in De Dommel in Brabant het minste (207 euro). Huurders in het Hoogheemraadschap van Delfland zijn het meeste kwijt (368 euro). Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld 3,4 procent meer aan waterschapsbelasting dan vorig jaar. Huiseigenaren betalen het minst in Cranendonck, in waterschap De Dommel, (gemiddeld 277 euro) en het meest in Landsmeer in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (gemiddeld 588 euro).

Hondenbelasting daalt fors

In 2022 betalen binnenlandse en buitenlandse toeristen in Nederland gemiddeld 4,3 procent meer aan toeristenbelasting dan in 2021. Van de Nederlandse gemeenten rekent 89 procent toeristenbelasting, vorig jaar was dat nog 86 procent. De hondenbelasting daalt juist, met bijna 10 procent. In 2022 wordt voor het eerst in minder dan de helft van de gemeenten nog maar hondenbelasting betaald.

Politieke kleur maakt niet uit

De politieke samenstelling van gemeenteraden of colleges blijkt overigens geen enkel effect te hebben op de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Dat kwam al naar voren uit eerder onderzoek van COELO, waarin is gekeken naar veranderingen in raad en college in de periode 1998 – 2021, met in de tussentijd zes keer gemeenteraadsverkiezingen.