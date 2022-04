Kwart van Nederlandse musea kampt met financiële problemen

Ongeveer een vierde van de Nederlandse musea dreigt dit jaar in de financiële problemen te komen. Hierbij gaat het vooral om musea die de gemeente als hoofdfinancier hebben en om privé-gefinancierde musea, die geen subsidie ontvangen.

Dat blijkt uit een rondgang van de Museumvereniging, de brancheorganisatie waarin 450 musea in Nederland bij zijn aangesloten. De reden voor de financiële problemen zijn de veel lagere bezoekcijfers dan voor de verplichte coronasluitingen van de afgelopen twee jaar. Voor de coronacrisis werd jaarlijks zo’n 33 miljoen keer een bezoek gebracht aan een museum, waarvan 10 miljoen bezoeken voor rekening kwamen van buitenlandse toeristen. Die laatste categorie bezoekers is nog niet teruggekeerd en ook veel Nederlanders blijven nog uit voorzichtigheid thuis. Daarnaast spelen ook de hogere energieprijzen een rol in de financiële problemen, aldus de organisatie.

‘Extra subsidie noodzakelijk’

Voor veel musea is extra subsidie daarom noodzakelijk, zo schrijft de brancheorganisatie. ‘De oproep aan gemeenten is om het beschikbare restant van de ruim 400 miljoen voor lokale cultuur (zoals adviesbureau Berenschot in opdracht van de VNG heeft berekend) ook daadwerkelijk aan culturele instellingen zoals musea te besteden.’

Volgens Marcel Teheux van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven voelt de nijpende situatie als keeping up appearances. ‘We hebben flink (ongeveer vijftig procent) ingeteerd op de publieksinkomsten en reserves. Tentoonstellingen zijn verlengd en nieuwe tentoonstellingen zijn voornamelijk uit eigen collectie samengesteld om kosten te besparen. Ook hier resulteert dat in minder urgentie voor bezoek en een neerwaartse spiraal.’

De branchevereniging vraagt juist nu aandacht hiervoor vanwege de lopende Nationale Museumweek. Dat is een landelijke campagne van de museumbranche, om het publiek met speciale activiteiten welkom te heten.

Culturele basisvoorzieningen in het gedrang

In de culturele sector hebben verschillende organisaties het lastig. Zo gaf de Raad voor Cultuur, het wettelijk adviesorgaan van de overheid voor kunst, cultuur en media, recent ook een waarschuwing en liet een hartekreet horen. Volgens de Raad voor Cultuur heeft een stijgend aantal gemeenten minder geld beschikbaar voor culturele basisvoorzieningen als de bibliotheek, amateurvereniging of cultureel centrum. De raad waarschuwde voor de gevolgen hiervan en pleit voor meer investeringen in lokale en regionale cultuur. ‘Cultuur brengt mensen tot elkaar en dat start vaak in de eigen gemeente. Maar dan moet er wel een basisaanbod zijn,’ zo schrijft de Raad voor Cultuur.