Noodkreet burgemeesters: herzie coronabeleid

De burgemeesters van zo’n dertig steden schrijven in een noodkreet aan het kabinet dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. De logica in het coronabeleid is zoek. Vandaag is er een extra beraad van burgemeesters over horeca en cultuur en het handhaven van de coronaregels op dat gebied.

Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur, schrijven de burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Paul Depla van Breda in een opiniestuk in de Volkskrant, mede namens hun collega’s. De ad-hocmaatregelen van de overheid trekken volgens de auteurs ‘een te grote wissel op het uithoudingsvermogen en op het vertrouwen’ in het bestuur.

Onwenselijk

‘Het is feitelijk onmogelijk maar ook rechtsstatelijk onwenselijk om met repressie burgers dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen. Het put het handhavingsapparaat niet ­alleen uit, maar een repressieve overheid komt tegenover zijn eigen burgers te staan. Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist verder af.’

‘Wij dringen er bij het kabinet en het parlement dan ook op aan om het coronabeleid fundamenteel te herzien,’ aldus de ondertekenaars. ‘Als burgemeesters kiezen wij er tot slot in overgrote meerderheid telkens voor om de kabinetsmaatregelen uit te voeren en te handhaven met de middelen die wij hebben. Wij willen niet dat de chaos groter wordt, noch dat de woede toeneemt.’

Extra beraad

Het Veiligheidsberaad met daarin de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, komt vandaag digitaal bijeen voor een extra vergadering. Op de agenda staan de actualiteiten op coronagebied en de nabije toekomst voor sectoren als de horeca en de cultuur. De burgemeesters willen dat het kabinet nog deze week aan de horeca- en cultuursector laat weten hoe hun nabije toekomst eruitziet. Het beraad wil dat er ‘echt een concreet plan’ op tafel komt. Zij vinden dat het kabinet niet meer kan wachten tot volgende week dinsdag, zoals bij de vorige persconferentie is aangekondigd.

Volgens de burgemeesters zijn versoepelingen mogelijk, maar als dat om dringende medische redenen niet kan moet het kabinet dat helder en duidelijk uitleggen en ook zeggen wanneer de deuren dan wel open kunnen, aldus het beraad. Het is niet bekend of het kabinet aan de wens van de burgemeesters tegemoet komt.

Protestactie mag, opengaan niet

Acties van ondernemers die vanwege corona hun zaak moeten dichthouden, zijn niet toegestaan als ze met hun actie eigenlijk gewoon opengaan. Dat schrijft minister Yesilgöz van Justitie in een brief aan het Veiligheidsberaad. Maar het handhaven van de regels is wel aan het lokale bestuur, benadrukt ze.

Veel culturele instellingen, zoals het Concertgebouw in Amsterdam, voerden woensdag actie tegen de sluiting van hun sector. Door bijvoorbeeld mensen een knipbeurt of een massage aan te bieden in hun locatie, en tegelijk een voorstelling op te voeren, willen ze de regels omzeilen en bezwaar maken tegen de voortdurende sluiting.

Verschil

Volgens Yesilgöz is er een verschil tussen horeca-ondernemers die voor hun zaak koffie en gebak uitdeelden, zoals sommigen onlangs deden, en een theater waar tegelijk een optreden en knipbeurt worden verzorgd. Bij dat laatste is er sprake van ‘feitelijke bedrijfsuitoefening’, en dat valt niet onder het demonstratierecht.

Protest

Afgelopen vrijdag en in het weekeinde waren er veel ondernemers in de horeca en cultuur die opengingen, onder wie veel in Limburg. De burgemeesters in het zuiden stonden dit toe, bij wijze van protest. ‘De regels zijn de regels’, zegt Yesilgöz op de vraag of het niet-optreden van burgemeesters het gezag niet ondermijnt. ‘Ik denk niet dat de burgemeester moet zeggen, regels gelden niet in mijn gemeente.’ In het Veiligheidsberaad hebben burgemeesters elkaar daarop aangesproken, aldus de minister.

Terugblikken

Het beraad zal vandaag in de extra vergadering ook terugblikken op de actiedag van theaters en musea gisteren. Vooraf was afgesproken dat er gehandhaafd zou worden, omdat heropeningen in de cultuursector nog niet zijn toegestaan volgens de coronaregels. In veel gemeenten gebeurde dat ook en werd de actievoeders gevraagd hun actie te beëindigen. Bij de acties in de horeca gingen burgemeesters daar verschillend mee om, maar dat ‘verdiende geen schoonheidsprijs, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls.