Afvalstoffenheffing stijgt het sterkst in 26 jaar

Gemeenten verwachten dit jaar 11,3 miljard euro te ontvangen uit lokale heffingen. Dit is 4,4 procent meer dan in 2020, nog voor de coronacrisis, werd begroot. De opbrengst van de afvalstoffenheffing neemt in 2021 naar verwachting met 10 procent toe, de grootste stijging in 26 jaar. De ozb levert bijna 6 procent meer op dan in 2020, de grootste stijging sinds 2004.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2021, die zijn opgesteld voor 15 november 2020. Begin vorig jaar werd 10,8 miljard euro aan lokale heffingen begroot. De bevindingen komen grotendeels overeen met de jaarlijkse rapportage van COELO naar de tarieven in 40 grote gemeenten. Daaruit bleek half januari dat de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb) allebei gemiddeld fors toenemen.

Grootste stijging in 26 jaar

De opbrengst van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gaat dit jaar naar verwachting met 10 procent omhoog naar 2,2 miljard euro, de grootste stijging in 26 jaar. Ook in 2020 begrootten gemeenten al een forse toename, toen met 8,4 procent. Tot 2019 veranderde de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen van alle gemeenten samen jarenlang per saldo nauwelijks. De stijging komt door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier.

Ozb en rioolheffing

De onroerendezaakbelasting (ozb) op woningen en niet-woningen brengt in 2021 naar verwachting bijna 4,6 miljard euro op. Dit is 5,8 procent meer dan in 2020. Dat is de grootste stijging sinds 2004, toen de groei van de ozb-opbrengst op 6,8 procent werd begroot. Veel gemeenten geven aan dat een (extra) verhoging van de ozb een van de maatregelen is om de begroting sluitend te maken.

De opbrengst van de rioolheffing stijgt dit jaar met 2,6 procent tot 1,7 miljard euro. Dit is iets hoger dan de gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9 procent over de afgelopen vijf jaar.

Opbrengst toeristenbelasting

Toeristenbelasting levert gemeenten in 2021 naar verwachting 344 miljoen euro op. Dit is 68 miljoen minder dan in 2020, een daling van 16,5 procent. Dit komt vooral door Amsterdam, die de opbrengst voor 2021 met 79 miljoen euro naar beneden heeft bijgesteld tot 120 miljoen euro. Vooral het internationale toerisme is zwaar getroffen door de coronacrisis. Van de bijna 200 miljoen euro die de gemeente Amsterdam voor 2020 oorspronkelijk aan toeristenbelasting begrootte, verwacht zij slechts 56,5 miljoen euro daadwerkelijk binnen te krijgen.

5,4 procent meer

Exclusief Amsterdam verwachten alle overige Nederlandse gemeenten samen dit jaar 5,4 procent meer aan toeristenbelasting te innen dan zij voor 2020 begroot hadden. Bijna negen van de tien gemeenten met toeristenbelasting voorzien voor 2021 een gelijkblijvende of hogere opbrengst dan ze voor 2020 begrootten, nog voor het uitbreken van de coronacrisis. De begrote opbrengst van de gemeenten exclusief Amsterdam, stijgt van 212 miljoen euro in 2020 naar 224 miljoen euro in 2021.