Voor tweede jaar op rij flinke stijging woonlasten

De gemeentelijke woonlasten gaan in 2020 voor het tweede jaar op rij flink omhoog. In de veertig grootste gemeenten zijn huurders en huiseigenaren vooral meer kwijt aan afvalstoffenheffing, bijna 6 procent, en de onroerendezaakbelasting (ozb) die ruim 4 procent hoger is. De rioolheffing stijgt minder sterk.

Dat concludeert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) op basis van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2020 (pdf). COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 40 grote gemeenten, voor meerpersoonshuishoudens. De resultaten komen redelijk overeen met de steekproef van Vereniging Eigen Huis voor de gemeentelijke lasten in 2020, al steeg de afvalstoffenheffing daarin nog forser met ruim 8 procent.

Huurders gaan ruim 5 procent meer woonlasten betalen dan vorig jaar, huizenbezitters ruim 4 procent. Ter vergelijking, de verwachte inflatie is in 2020 1,6 procent. De gemiddelde huurder gaat dit jaar 363 euro betalen, de gemiddelde huiseigenaar 734 euro. De toename is iets groter dan in 2019, toen de woonlasten het sterkst stegen in ruim tien jaar. De rioolheffing stijgt minder sterk.

Afvalstoffenheffing

Gemeenten rekenen bijna 6 procent meer dan in 2019 voor het verzamelen en verwerken van afval. Daarmee is dit de sterkst stijgende kostenpost. Dat komt omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting vorig jaar sterk verhoogde. Veel gemeenten betaalden de kosten hiervan afgelopen jaar nog uit hun reserves, maar leggen de rekening in 2020 neer bij huishoudens. Ook hebben gemeenten te maken teruglopende inkomsten doordat ingezameld papier en plastics minder opbrengt.

In Arnhem daalt de afvalstoffenheffing gemiddeld met naar schatting 4,1 procent doordat de gemeente per 1 juli 2020 overstapt op een ander tariefsysteem, met betaling per keer dat afval in een verzamelcontainer wordt geworpen. In Apeldoorn stijgt de afvalstoffenheffing 38 procent. Huishoudens in Nijmegen betalen net als in 2019 het minst (40 euro) omdat een groot deel van de kosten van afvalinzameling en verwerking wordt betaald uit de ozb. In Haarlem betalen huishoudens het meest (392 euro).

Onroerendezaakbelasting

Daarbovenop stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) voor huiseigenaren het tweede jaar op rij met ruim 4 procent naar gemiddeld 256 euro. Dit varieert van een daling met 1 procent in Arnhem tot een stijging met 15,2 procent in Groningen. In Amsterdam betalen huishoudens met gemiddeld 150 euro het minst, in Nijmegen het meest (569 euro).

Corine Hoeben van het COELO had zelfs een sterkere toename verwacht, omdat gemeenten steeds hogere kosten maken voor zorg en welzijn. Zij vermoedt dat sommige gemeenten wachten met het sterk verhogen van de ozb, omdat dit een impopulaire maatregel is, en in de hoop dat Den Haag meer geld vrijmaakt voor zorgtaken. ‘Maar als die zak geld niet komt, moeten gemeenten de ozb later snel verhogen of gaan bezuinigen.’

Totaal woonlasten

Huurders krijgen de hoogste aanslag van de gemeente in Zaanstad, gemiddeld 586 euro. Aan huiseigenaren wordt de grootste bijdrage gevraagd in Leiden: 878 euro. Hoeveel meer of minder wordt gerekend voor woonlasten, verschilt zoals elk jaar sterk per gemeente. De rekening van huiseigenaren gaat in totaal het meest omhoog in Apeldoorn, Westland en Leiden. Dat komt vooral door de afvalheffing. In Westland en Leiden stijgt ook de rioolheffing flink. Daarnaast gaat in Apeldoorn en Leiden de ozb omhoog. Alleen in Arnhem zijn huiseigenaren en huurders minder kwijt aan gemeentebelastingen. Huurders in Apeldoorn, Westland, Eindhoven en Oss zien de lokale lasten het meest stijgen. In Assen gaan de woonlasten voor huurders omlaag.

Woonlasten huiseigenaren relatief minst gestegen / sterkst gedaald: