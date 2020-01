Amsterdam wil ‘zelfwoonplicht’ nieuwbouw invoeren

Amsterdam stelt een zelfwoonplicht in voor nieuwbouw koopwoningen. Dit betekent dat alleen de koper zelf nog in het huis mag wonen. De gemeente wil zo een rem zetten op de trend dat men huizen koopt om daarna tegen de hoofdprijs te verhuren.

Op deze manier denkt dat gemeente dat mensen die een huis willen kopen om daar zelf te gaan wonen ‘weer aan bod kunnen komen’. De zelfwoonplicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en geldt ook voor de volgende koper. Wel zijn er uitzonderingen: het blijft mogelijk te verhuren aan een eerstegraads familielid en bij tijdelijk verblijf in het buitenland. Ook kan de bewoner een woning nog steeds verhuren als middeldure of sociale huurwoning. Het valt dus nog wel mee met die ‘zelfwoonplicht’, maar is vooral een maatregel om het duur verhuren van nieuwbouw koopwoningen, buy-to-let, tegen te gaan.

Zelfwoonplicht

Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens wil de zelfwoonplicht invoeren: ‘De woningen moeten niet worden gekocht om er zoveel mogelijk aan te verdienen, zodat de huur- én koopprijzen alleen maar sneller stijgen. Als we alleen verkopen aan mensen die daar zelf willen wonen, zorgen we dat deze woningen koopwoningen blijven en dat ze niet terecht komen in het dure huursegment.’

Inspraak

De maatregel is nog niet definitief en geldt alleen voor woningen die nog gebouwd moeten worden. Zowel voor nieuwbouw als voor ‘transformatie’ van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. De eerste woningen waar deze maatregel voor geldt, zullen dus pas over enkele jaren worden opgeleverd. Het voorstel is van 20 januari tot en met 1 maart open voor inspraak en zou in de maanden erna beleid moeten worden.

Bestaande bouw

Bij nieuwbouw kan de gemeente via de erfpachtvoorwaarden ingrijpen, maar bij bestaande woningen kan dat niet. Daarvoor is aanpassing van de landelijke wetgeving nodig. Ivens: ‘Ik ben blij dat de minister momenteel de mogelijkheden onderzoekt om ook een landelijke zelfbewoningsplicht in te kunnen voeren voor de bestaande woningvoorraad. Wij kijken met spanning uit naar de voorstellen waar zij mee komt.’