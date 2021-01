Kringloopwinkels vragen coulance voor afvalkosten

De kringloopbranche vraagt gemeenten om coulance bij afspraken over afvalverwerking met kringloopwinkels. In meerdere gemeenten moeten kringloopzaken betalen voor de onverkoopbare spullen die zij bij mensen thuis ophalen en naar de milieustraat brengen. De branche vreest daardoor dat meerdere winkels het hoofd niet boven water kunnen houden als de lockdown nog langer duurt.

Bij veel kringloopwinkels staan de magazijnen vol en ligt de verkoop zo goed als stil omdat ook zij hun deuren sinds december dicht moeten houden. De gemeentelijke afvalkosten drukken daarom extra zwaar op hun begroting. ‘Het wordt steeds nijpender, zeker omdat er weinig vertrouwen is dat op 9 februari alles weer open zal zijn,’ zegt de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).

De branche vraagt gemeenten nadrukkelijk om kringloopwinkels tegemoet te komen. ‘Geef ze een vergoeding voor het verzamelen van onverkoopbare spullen, of laat hen gratis gebruik maken van de milieustraat. Net als particulieren dat mogen.’

Betalen milieustraat

Kringloopketen RataPlan heeft 24 winkels verspreid over het land en is in bijvoorbeeld de gemeenten Haarlem en Almere verplicht te betalen voor alles dat ze bij de milieustraat zetten. Dat kost volgens directeur Gert-Jan Dekker gemiddeld tussen de 60.000 en 80.000 euro per winkel per jaar. Toch blijft RataPlan actief spullen inzamelen bij particulieren. ‘We willen namelijk graag onze kwetsbare groep medewerkers aan het werk houden. Voor deze groep is ritme heel belangrijk.’

Inzameling spullen

Bij het kleinere Opnieuw & Co hebben de afvalrekeningen er mede toe geleid dat de inzameling van spullen helemaal is stilgelegd. ‘Dat is onze levensader,’ zegt directeur Marcel van Goch. ‘Maar we kunnen het ons momenteel niet veroorloven te betalen voor het afval, zoals we in de gemeente Rotterdam moeten doen.’

Kritischer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat mensen kritischer moeten zijn met wat ze wel en niet naar de kringloop brengen. ‘Ze mogen deze winkels uiteraard niet gebruiken als een verkapte milieustraat en daar spullen brengen die helemaal niet meer geschikt zijn voor hergebruik.’ Tegelijkertijd zegt de VNG dat kringloopwinkels strenger moeten ‘selecteren aan de poort om zo de afvalstromen te verkleinen’.